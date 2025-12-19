Es tendencia:
U de Chile

Johnny Herrera desclasifica mega proyecto árabe para un millonario estadio de la U: “Cuando asume…”

El ex arquero de los azules contó de una idea que tuvo el cuadro laico para edificar el soñado recinto para el cuadro universitario.

Por Carlos Silva Rojas

La U sigue soñando con su estadio.
Para gran parte de los hinchas de Universidad de Chile el gran sueño es que el cuadro azul tenga su estadio propio, por el que están luchando desde su fundación.

Todos los proyectos que ha tenido la U para edificar su recinto se han frustrado, ya sea de la mano de la Corfuch o de Azul Azul.

La idea del elenco estudiantil de tener su estadio sigue vigente y el ídolo azul Johnny Herrera, reveló el reciente proyecto internacional que se interesó en ayudar a los laicos a tener su reducto propio.

El estadio árabe que pudo tener la U

El ex portero de la U contó que la empresa petrolera Aramco, de capitales saudíes, negoció con Azul Azul para ser el principal patrocinador del proyecto del estadio azul.

“Cuando asume el grupo de (Michael) Clark (Sartor en 2021), Aramco tenía alrededor de 100 millones de dólares para poner con el nombre del estadio y todo lo demás“, dijo Herrera en TNT Sports.

Johnny Herrera habló del estadio de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, el ahora comentarista explicó el problema que tuvieron: “no se encontró terreno, había un conflicto grande y cuando estuvo cerca, algo pasó”.

“El terreno estaba, había maqueta lista, incluso un holograma del estadio, pero no hubo plata para comprar el terreno”, cerró Johnny Herrera sobre el último proyecto frustrado de la U para tener casa propia.

