Universidad de Chile tendrá una jornada de importantes definiciones, justo cuando se está en el mercado de fichajes para la temporada 2026 y buscan un reemplazante para el técnico Gustavo Álvarez.

Esto, porque, según el periodista Cristián Caamaño, hay muchas dudas dentro del directorio con el plan a seguir y la fuerte inversión para el próximo año que deben resolver cuanto antes: “Hay una fuerte disyuntiva”.

Por lo mismo, deja en claro que hay dos posturas fuertes dentro de la U, donde la decisión final puede marcar el camino de los azules en el próximo año, pero que debe ser una determinación que se tome hoy mismo.

“Quizás la U está dispuesta a traer a Renato Paiva, pero se queda sin dinero para refuerzos”, explicó el comunicador, algo que hace temblar el CDA.

La salida de Gustavo Álvarez ha sido un golpe al corazón de la U. Foto: Alex Diaz/Photosport

Caamaño asegura que la U quiere a Paiva, pero se queda sin refuerzos top

Fue en Deportes en Agricultura donde Caamaño contó detalles sobre las dudas internas en Universidad de Chile, por lo que hay que tomar luego la decisión final de su proyecto.

“La U no tiene técnico elegido, no tiene nadie asegurado, sí tiene varias conversaciones. Ellos han ido encontrando otras alternativas, como lo de Paiva, no es que la U lo tenía cerca, pero fue una posibilidad de negociación”, explicó.

“Me dijeron tenemos dos caminos, o elegimos un técnico calado que económicamente es muy caro pero que nos puede significar una revolución, como Paiva, pero eso nos deja sin plata para refuerzos, o vamos por un técnico, no diré el nombre, que eso nos permitiría abrir la billetera para invertir por jugadores”, detalló.

Una situación que genera de inmediato debate en los hinchas de la U, que esperaban mantener un equilibrio como el que tuvo Gustavo Álvarez al mando.

“Para traer un DT como Paiva hay que abrir la billetera, si la inversión de un entrenador de 3 millones de dólares el año, son casi dos sueldos de jugadores top, o dejando la mitad de eso para un buen entrenador”, profundizó.

“Si tu vas a pagar 300 mil dólares mensuales a un cuerpo técnico, qué haces tu. Es tanto el deseo de contar con él, que pueden decir quiero invertir en un gran entrenador, pero no ir a buscar grandes refuerzos, porque con la base de jugadores puede dar resultado. Pero, por otro lado, puedo ir por uno de 150 o 200 dólares mensuales, que me permite negociar con refuerzos, quizás libres, pero con sueldo de merado chileno top”, finalizó.