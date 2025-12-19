El mercado de fichajes se mueve rápidamente y en Universidad de Chile no quieren perder más tiempo con el tema de Gustavo Álvarez. Es que la salida del DT ha entrampado las contrataciones, y así hasta lo evidencian desde Paraguay.

Esto porque el primer refuerzo del 2026 para el Romántico Viajero tiene nombre y apellido: Lucas Romero. Así lo aseguran en el país vecino donde dan por hecho que el volante de 23 años recibió el visto bueno y será anunciado en los próximos días.

El tema es que dicho plazo puede extenderse ya que Álvarez aún no cierra su salida. Por lo que empiezan a aparecer las primeras dudas sobre la llegada del futbolista del Recoleta FC.

“Tenemos la propuesta oficial de U de Chile. Es muy buena. Pero ellos están con problemas con el director técnico (…) El (entrenador) que estaba renunció, incluso ya está todo acordado con el nuevo. Pero el renunciante no firma las decisiones, y se trancó todo”, advirtió Regis Marques, el representante del jugador, a VS SPorts Radio.

Romero suena en la U y espera el visto bueno para viajar a Chile

“Hasta el momento la (mejor) propuesta es de la U de Chile, es la oficial. Tenemos más de diez clubes detrás del jugador. Olimpia también se acercó”, recalcó el empresario. Por lo que esperan que se defina prontamente la situación del DT en el Bulla para así oficializar la llegada de Romero.

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez?

Desde Universidad de Chile se vive un momento crítico en la negociación con Gustavo Álvarez. Desde que el entrenador indicó que no tiene la fuerzas para seguir en el cargo, la relación se rompió entre ambas partes. Incluso se deslizó que solo tenía comunicación con Manuel Mayo.

Así las cosas este viernes se puso como último plazo para definir su situación contractual y sentenciar su salida definitiva. Tras ello, recién la U podrá enfocarse en el nuevo entrenador y la llegada de jugadores como el mencionado Romero.

