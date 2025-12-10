Universidad de Chile trabaja en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ya hay un nombre que avanza rápido para vestirse de bullanguero el próximo año.

Se trata del volante paraguayo Lucas Romero, donde el propio presidente de su club, Recoleta, avisó que tenía un preacuerdo con la U, de manera de que esperaban pronto concretar la opción.

Una que avanza rápido sin tener entrenador todavía en el CDA, lo que hace poner un freno a toda negociación, según la versión que maneja Coke Hevia que llama a la calma a los hinchas azules.

Todo, porque si bien confirma que la secretaría técnica sigue hace rato al volante, en este momento no es la prioridad y que están lejos de tener un acuerdo de palabra.

Lucas Romero de Deportivo Recoleta puede llegar a la U.

¿Qué pasa con Lucas Romero en la U?

Fue el conductor del programa “Pauta de Juego” quien sacó la voz en redes sociales, luego de que el presidente de Recoleta de Paraguay aventuró un acuerdo de Lucas Romero con Universidad de Chile.

Algo que el periodista frenó de inmediato, dejando en claro que si bien la U apunta al jugador, todavía no hay un acuerdo que signifique comprar su carta.

“Lucas Romero es de interés de la U. Lo siguen hace rato. Sin embargo, están priorizando otras posiciones primero, además del DT. No es cierto q haya un pre contrato”, explicó.

