Universidad de Chile ya tiene a su candidato favorito para entrenador en el mercado de fichajes para la temporada 2026, luego de la salida del técnico Gustavo Álvarez.

En ese sentido, el portugués Renato Paiva es quien lidera la lista de nombres para asumir el banco del cuadro bullanguero, donde confirman que ya hubo los primeros acercamientos.

Por lo mismo, fue el periodista Gonzalo Fouillioux, en el programa “Balong Radio”, quien entregó nuevos detalles que acercan al ex Botafogo y Fortaleza a la U, para dar un gran golpe.

El rostro de TNT Sports puso sobre la mesa la negociación que lleva adelante Azul Azul, dejando en claro que el técnico portugués tiene mucho interés de venir a dirigir a Chile.

Renato Paiva enfrentó a la U en la Copa Libertadores 2025. Foto: DiaEsportivo/Photosport

¿Qué falta entre Renato Paiva y la U?

Gonzalo Fouillioux explicó que hay avances en las conversaciones de Universidad de Chile con el técnico Renato Paiva, con diferencias en las cifras económicas que han dilatado el acuerdo.

“La información que yo manejo de Renato Paiva, la complemento con lo de Merlo, es que hoy es un candidato serio a la banca de la U y que hay una diferencia económica”, explicó.

Por lo mismo, deja en claro que se ve un luz al final del camino: “Pero si baja un poco las pretensiones es muy posible que será entrenador de la U. Entiendo que Paiva tienen bastante interés de ser el entrenador de la U”.

Por ahora la U quiere cerrar cuanto antes el finiquito de Gustavo Álvarez, de manera de tener el camino libre para firmar a su próximo entrenador con estilo europeo.

