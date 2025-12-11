Universidad de Chile planifica su mercado de fichajes para la temporada 2026, donde la gran prioridad es encontrar al reemplazante del técnico Gustavo Álvarez.

El entrenador argentino decidió dar un paso al costado al no tener el mismo objetivo que la dirigencia de Azul Azul, que ya sabía que no habría un monto mayor en presupuesto para refuerzos.

Algo que se confirma esta jornada cuando aseguran que la concesionaria decidió modificar el presupuesto para 2026, al no alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores.

“La clasificación a la Copa Sudamericana hizo ajustar el cinturón, no será lo mismo del año pasado“, reveló el periodista Francisco Caneo.

La U debe buscar delanteros con la salida de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. Foto: Alex Diaz/Photosport

U de Chile baja el presupuesto para refuerzos

Fue en radio Cooperativa donde se detalló el futuro de Universidad de Chile, con la apuesta más austera de los azules para la temporada 2026, al no alcanzar el gran objetivo internacional.

“Más chico el presupuesto, dicen en la U, que la clasificación a la Copa Sudamericana puede ser sólo un partido y no quieren dejar un súper equipo”, explican.

Algo bien diferente a la versión pasada del mercado de fichajes, donde hubo un gran golpe al mercado, en cuanto a lo económico: “Con Montes superaron el millón de dólares la temporada pasada”

“Michael Clark habla de una deuda histórica que empezaron a pagar, cuando respondía por la crítica de Álvarez que no había plata para refuerzos”, profundizaron.

