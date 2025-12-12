Con el cierre del 2025, comienza a moverse el mercado de fichajes en el fútbol chileno, donde uno de los cuadros que buscará reforzarse con miras al 2026 es Colo Colo, que tras una temporada para el olvido sólo jugará en el ámbito local.

La tienda alba no sólo dejará partir a una importante cantidad de futbolistas, muchos de ellos con contratos altos, sino que deberá buscar con pocos recursos, incorporaciones para volver a meterse en la pelea por el campeonato.

Muchos de los nombres que mencionan los hinchas de Colo Colo como opción de refuerzo, tuvieron la particularidad de ser “verdugos” del Cacique en este año. Precisamente uno de ellos avisó públicamente que quiere jugar en un “equipo grande” el 2026.

Verdugo de Colo Colo quiere jugar en un “grande” el 2026

La referencia es para el delantero uruguayo Diego Coelho, que con sus goles con Cobresal provocó el fracaso albo en la última campaña, y que en conversación con AS Chile, afirmó que se siente listo para dar el salto en el fútbol chileno.

“Mis expectativas siempre son crecer en todo ámbito. Mi sueño es estar en un equipo grande ya sea en Chile o en otro país. Creo que ahora es un buen momento de mi carrera para hacerlo“, manifestó el atacante que anotó 14 goles este 2025, uno de ellos a Colo Colo.

En esa línea, Coelho agrega que “mi prioridad es seguir en Chile, por lo acostumbrado que estoy en el país. También por toda la gente que conozco y con la que tengo amistad. Con mi señora, y ahora con mi hija, sería mucho mejor quedarnos acá. Estoy esperando una buena opción dentro de Chile“.

¿Dejará Cobresal?

Ante esta declaración, se le preguntó al uruguayo si es que va a dejar el cuadro de El Salvador, y respondió que “tengo que escucharlos, ellos ya me dijeron que me quieren. Mostraron ganas por lograr la renovación, así que ellos también van a tener la opción. Tenemos que hablar”.

Los números de Diego Coelho en 2025

Entre el Campeonato Nacional y Copa Chile, el oriental disputó 32 encuentros con 2.301 minutos en cancha, donde registró 14 goles y dos asistencias. Recibió cuatro tarjetas amarillas.

En su carrera en el fútbol chileno, Diego Coelho le anotó a Colo Colo en cinco oportunidades. Tres de ellos con Cobresal y otros dos con Curicó Unido.

Así le fue a Colo Colo en Liga de Primera 2025