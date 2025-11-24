Una auténtica final es lo que se vivirá este viernes 28 de noviembre en el campamento minero de El Salvador. Por la penúltima fecha en Liga de Primera, se medirán Cobresal y Colo Colo por un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ambos equipos están igualados en el séptimo lugar con 44 puntos, mas por diferencia de goles el Cacique se metería en torneos internacionales, dejando a los “Legionarios” fuera de esta instancia. Por ello, es mucho lo que está en juego en Diego de Almagro.

Una definición que ya se vive en el camarín de Cobresal, quien debe reponerse de una dura caída ante el colista Deportes Iquique. En conversación con RedGol, el delantero uruguayo Diego Coelho le dejó una feroz advertencia hacia Colo Colo.

En Cobresal lanzan feroz advertencia para Colo Colo

“Nosotros nos jugamos la vida y la entrada a Copa Sudamericana, algo muy positivo tanto para nosotros como para el club, así que muy, muy expectante de este gran partido que es una final”, aseguró el atacante que es el máximo goleador de Cobresal en el año con 13 conquistas.

En esa línea, Coelho afirmó que la caída con Iquique “fue por errores que se pagan caro, en otros partidos los cometimos pero siempre pasaron desapercibidos o quizás no terminaban en gol. Fueron más vivos que nosotros, los aprovecharon y nos fuimos sin nada”.

El uruguayo tiene una racha positiva ante Colo Colo, a quien le convirtió cuatro tantos en su paso por Chile, por eso espera que “pueda ayudar con mi cuotita de goles” y añade que “estoy muy ansioso de que llegue este gran partido, que la verdad que tenemos todos ganas de jugarlo”.

¿Cuándo se juega esta definición?

Colo Colo abrirá la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera este viernes 28 de noviembre, cuando visite a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, desde las 20:00 horas. Duelo clave para meterse en Copa Sudamericana 2026.