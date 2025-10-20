La Liga de Primera 2025 empieza a transitar terrenos definitivos. En ese sentido, la tabla de posiciones tiene a Coquimbo Unido elevado a un punto al que difícilmente puedan llegar sus contrincantes.

Sin embargo, no es la única tabla que se va modelando sobre el final de año. También tenemos la de los goleadores, donde hay una pelea palmo a palmo por quedarse con la etiqueta del mayor anotador.

Uno de los que tuvo mucho que decir este fin de semana fue Fernando Zampedri, quien hizo tres goles ante Everton de Viña del Mar y es el líder máximo de la tabla. Acá te dejamos los primeros tres lugares.

Fernando Zampedri: 14 goles

Con el hattrick conseguido ante Everton, Fernando Zampedri pasó a sus competidores más importantes en el torneo nacional. El Toro quiere quedarse con su cartel de máximo anotador por cuarta vez consecutiva. Además, conseguiría su sexta vez en ese lugar, en siete años.

El hattrick ante Everton elevó al Toro

Leonardo Valencia: 13 goles

Si bien Leonardo Valencia ha anotado ocho de sus trece goles desde el punto penal, también es el único de los tres de arriba que ha conseguido dar ocho asistencias, por lo que se puede sacar la conclusión de que está haciendo una muy buena temporada. Su último tanto fue ante Unión La Calera.

Leo Valencia, goleador de Audax

Lionel Altamirano, Diego Coelho y Lucas Di Yorio: 11 goles

Son tres los futbolistas que han alcanzado 11 goles. Lionel Altamirano es el goleador indiscutido de todas las competencias chilenas sumadas. Por su lado, Diego Coelho ha sido determinante en la campaña de Cobresal. Caso distinto el de Lucas Di Yorio, que no siempre ha sido titular y, aún así, ha logrado una oncena de anotaciones con la U.

Altamirano, el goleador del sur

Diego Coelho, el arma letal de los Mineros

Lucas Di Yorio, la solución goleadora de Álvarez

