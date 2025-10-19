Colo Colo vuelve a salir a la cancha este domingo y tiene un partido de campanillas, porque se mide ante el líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso con la obligación de ganar.

Para el Cacique el duelo es una verdadera final, debido a que necesita sumar los tres puntos para quedar a una unidad de Cobresal, que cayó sorpresivamente ante Deportes Limache por 2-0, y así seguir con chances de una clasificación internacional.

En tanto, para los Piratas el duelo también es fundamental, ya que si mantiene su racha y logra una victoria se empezará a probar la corona de campeón.

Fernando Ortiz corta al criticado Esteban Pavez en Colo Colo

La gran novedad que presenta el entrenador Fernando Ortiz para la visita ante el líder es la total ausencia del capitán Esteban Pavez, quien no fue ni siquiera citado.

El Tano avisó que su capitán iba a ser Vicente Pizarro y que el volante de contención sería Arturo Vidal, pero no estaba en los planes que sacaría hasta de la banca al jugador más criticado por los hinchas de Colo Colo en 2025.

Esteban Pavez no va ni a la banca en Colo Colo. Foto: Javier Vergara/Photosport

Luego del receso por el Mundial Sub 20 se empieza a ver la mano de Fernando Ortiz, quien decidió no contar con Esteban Pavez.

Los citados de Colo Colo vs Coquimbo Unido

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

