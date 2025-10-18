En una jornada sabatina de la fecha 24 en Liga de Primera donde salían a la cancha equipos que pelean por la permanencia, el gran ganador fue Deportes Limache, quien estaba con la obligación de ganar a Cobresal para salir de la zona de descenso.

Mientras que para el cuadro de El Salvador era su vuelta a la actividad tras casi un mes sin jugar, los “tomatinos” llegaban al duelo con el envión anímico de meterse en una histórica final de Copa Chile. Y eso se hizo sentir en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.

Limache supera a Cobresal y sale del descenso

En el trámite, la escuadra de Víctor Rivero fue inmensamente superior a su rival, de principio a fin. Pero no le fue fácil vulnerar el planteamiento que puso en cancha el equipo de Gustavo Huerta. De hecho, le tomó más de media hora abrir el marcador.

Un centro dentro del área por derecha de Guillermo Pacheco, que el arco de Cobresal Alejandro Santander dejó un rebote que aprovechó el argentino Facundo Pons para abrir la cuenta a favor de Limache en el minuto 30. La cosa no terminó ahí.

Sobre el final de la parte inicial se cobró penal a favor de los “cerveceros”. En primera instancia, el meta visitante contuvo el tiro de Daniel Castro. Sin embargo, el árbitro Nicolás Millas hizo repetir la acción por invasión de César Munder. En el segundo intento, “Popín” puso el 2-0.

Y lo peor no estaba por venir para Cobresal. En el comienzo del complemento, el delantero de origen cubano recibió la tarjeta roja, lo que acabó con cualquier atisbo de remontada y Limache vivió una jornada tranquila que la saca de la zona de descenso, que además hace celebrar a Colo Colo en la pelea por las copas.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, los limachinos saltan hasta el 13° puesto con 21 puntos, alcanzan a Deportes La Serena y ponen en puesto de caer a Primera B a la Unión Española, a quien superan por una unidad. Los “Legionarios”, por su parte, se quedan en el séptimo escalón con 38.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 25 del Torneo Nacional, Deportes Limache visitará el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo, el próximo lunes 27 de octubre a las 20:00 horas. En tanto, Cobresal recibirá en El Salvador a Unión Española, el domingo 26 desde las 16:00 horas.