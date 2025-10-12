Polémica en el fútbol chileno y en Colo Colo. Durante el pasado encuentro en la Sub 20, el albo Manley Clerveaux acusó insultos racistas en la barra de Cobresal y no quiso dar la entrevista post partido por estar cerca de esa hinchada.

Si el hecho causó repudio transversal en redes sociales, donde aún no se pronuncia el hábil delantero colocolino, en el norte ahora alzaron la voz. Con un tajante comunicado, el equipo minero salió al pasó por la acusación.

“Cobresal condena de manera tajante cualquier forma de racismo, discriminación o violencia en el fútbol y en la sociedad, partió diciendo, previo a la frase que más hizo eco.

Cobresal golpea la mesa por jugador de Colo Colo

Manley Clerveaux acusó insultos racistas durante el partido de Colo Colo Sub 20 ante su similar de Cobresal. Tras eso, los albinaranjas repudiaron el hecho, aunque hicieron un particular llamado.

“El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad”, exigió el equipo minero.

Así, exigiendo una investigación y objetividad en determinar responsables, en el campamento minero hicieron un llamado a sus hinchas y jugadores de todas sus series de fútbol.

“Cobresal reafirma su compromiso con el respeto, la formación en valores y el juego limpio en todas su categorías“, cerró el club que hizo polémica tras fuerte acusación en Colo Colo.