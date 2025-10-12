Es tendencia:
Hinchas de Colo Colo explotan tras anuncio de Vidal en la Kings League: “Preocupado de cualquier cosa”

Arturo Vidal sorprendió al anunciar que será capitán de Chile en la Kings World Cup Nations, a disputarse en Brasil en 2026.

No ha sido un año fácil para Arturo Vidal y Colo Colo. En la temporada del Centenario, los albos hicieron una vergonzosa Copa Libertadores y ya no tienen posibilidad de ser campeones en la Liga de Primera, donde luchan por meterse en zona de clasificación internacional.

Este panorama llevó a que el King incluso pusiera en duda su continuidad para el próximo año. “Si Colo Colo no clasifica (a copas internacionales) ni cumple los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente (…) Soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”, dijo.

Es en medio de esto que aparece un importante anuncio. Este fin de semana se confirmó que Arturo Vidal será capitán de Chile en la Kings World Cup Nations 2026, a disputarse en Brasil en 2026. “Es una maravilla ir a Brasil, espero estar allá y representar a Chile“, dijo en el lanzamiento.

La cuenta oficial del torneo publicó la fotografía del King junto al streamer Shelao, el otro capitán de la selección chilena. “Lo pedían a gritos, ahora lo tienen“, dijeron. Sin embargo, la reacción de los hinchas de Colo Colo deja a la vista una reacción completamente opuesta.

Hinchas de Colo Colo se molestan por anuncio de Vidal

El casino, el pódcast, las hamburguesas, las carreras de caballos y ahora esto, preocupado de cualquier cosa antes de jugar a la pelota“, publicó un usuario de Twitter. “Si Vidal va a ser parte de esto, que se rebaje el sueldo de 100 millones que recibe“, escribió otro.

La Kings World Cup Nations se desarrollará en enero de 2026 y habrá que ver cómo impacta en el calendario del King si es que decide seguir en Colo Colo.

