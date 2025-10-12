Pocas veces un equipo chileno se mete en instancias importantes de competencias futbolísticas con tanta claridad en su juego. Es lo que pasa con el equipo de Tatiele Silveira que este domingo tendrá un importante duelo en cuartos de final de Copa Libertadores Femenina.

Independiente del resultado final del Colo Colo Femenino, hay ciertos desempeños que no se pueden pasar por alto. Es el caso de Mary Valencia, la delantera alba que se ha transformado en la estrella del equipo.

Cuatro goles lleva Colo Colo, cuatro los ha convertido Mary Valencia. Así de potente es el desempeño de una atacante que ha permitido llevar al cuadro dirigido por Silveira a alcanzar los 35 triunfos seguidos.

ver también Las mujeres sacan la cara por Colo Colo: la impresionante marca que consiguieron las Albas

¿Quién es Mary Valencia?

Llegó a Chile a los 11 años, desde Colombia. Su madre había venido a probar suerte a Viña del Mar y tras tres años en la Ciudad Jardín, decidió traerse a su pequeña.

Mary Valencia tuvo siempre el apoyo de su madre. Sin embargo, ella era una persona de mucho esfuerzo, por lo que no siempre estaba en casa. El refugio de la actual jugadora de Colo Colo fue el fútbol.

Allí comenzó su vertiginoso ascenso en el deporte. De Santiago Wanderers pasó al Morning, uno de los equipos más competitivos del fútbol femenino nacional. El siguiente paso fue la Selección, donde anotó en reiteradas ocasiones.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, no todo fue felicidad en el fútbol. De hecho, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, tuvo que salir a repudiar los comentarios racistas y xenófobos surgidos tras su anotación en la goleada por 5-0 a Bolivia.

Estrellato y llegada a Colo Colo

Fue lento y tedioso. El proceso de nacionalización de Mary Valencia duró tres años. Lo empezó apenas cumplió cinco años en Chile (y la mayoría de edad), pero no fue sino hasta su estrellato como delantera que se aceleró. Pese a eso, mucho tiempo estuvo sin poder debutar oficialmente por la Selección Chilena.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, la rompió toda en La Roja Femenina, lo que la puso en el radar de Colo Colo. Este 2025, las Albas concretaron el sueño de tener a Mary Valencia en sus filas. Y vaya que ha dado frutos. Es sinónimo de gol seguro.