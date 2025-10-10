Colo Colo cerró una fase de grupos perfecta en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las albas lideraron su zona tras vencer a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, mostrándose como una de las favoritas para ganar su segundo torneo tras la mítica campaña del 2012.

Justamente en torno a esa primera Libertadores femenina que ganaron las albas es que una de las referentes de ese plantel como Yanara Aedo, actual capitán del Cacique, apuntó a una coincidencia que alimenta la ilusión de las hinchas.

La delantera de 32 años recordó que en esa edición enfrentaron a un elenco brasileño y en semifinales ocurrió lo mismo. Ahí fue ante el Vitoria, mientras que ahora podía ser ante Sao Paulo si ambos elencos avanzan a la ronda de los cuatro mejores.

La coincidencia que ilusiona a las albas

Aedo declaró en la zona mixta tras la victoria sobre San Lorenzo que “cuando salimos campeonas el año 2012 a nosotros nos tocó en fase de grupos un brasilero y en semifinales nos tocó el mismo brasilero”.

“Nosotras queremos ir a buscar el partido de cuartos. Si las cosas salen como nosotras queremos que salgan, puede ser que te vuelva a tocar una semifinal con el mismo brasilero de la fase de grupos, que pasó el 2012”, agregó.

Sobre lo que ha sido esta campaña, la delantera advirtió que “hay muchas cosas que van pasando. Son grupos muy parecidos, pero sobre todo es la sensación que me generan las chiquillas. Es una sensación muy parecida, de mucha convicción”.

“Yo creo que tienen tanta convicción que es lo que tenía el plantel del 2012 y juegan con otra cosa, juegan con otra cosa. Yo creo que este tipo de campeonatos y partidos se ganan de esa manera”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Colo Colo Femenino en la Copa Libertadores?

El próximo partido de las albas será ante Libertad de Paraguay este domingo 12 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Francisco Sola de Banfield.

