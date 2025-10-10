Ya a estas alturas, la palabra que define a Colo Colo Femenino es “imparables“. Es que luego de sobrevivir al llamado “grupo de la muerte” en la Copa Libertadores Femenina, como punteras e invictas, se alzan como favoritas para llevarse el torneo.

Puede parecer una exageración; sin embargo, la escuadra que dirige Tatiele Silveira hace soñar a sus hinchas. Ya no es novedad su supremacía en el fútbol chileno, pero ya habían dicho que nada de eso servía si es que a nivel internacional no ratificaban este rendimiento.

Pues bien, Colo Colo sigue con su racha de triunfos consecutivos y sueña con meterse por tercera vez en su historia en la definición de la Copa Libertadores Femenina. Y además, superar el récord mundial de partidos ganados en el fútbol.

El récord mundial que quiere romper Colo Colo

Gracias a su última victoria por 1-0 ante San Lorenzo, las albas superaron oficialmente el registro que poseía Corinthians de Brasil durante la temporada 2019, que llevaba 34 triunfos consecutivos. Ahora, la escuadra nacional ya suma 35.

Ya se puede considerar a Colo Colo como el único equipo sudamericano en la historia con más victorias consecutivas, una marca que estará en los libros de récords. Sin embargo, todavía están a un largo trecho de llegar a la cima de esta marca.

La dueña del mayor registro de triunfos seguidos es Olympique de Lyon, donde actualmente milita Christiane Endler, que en la temporada 2012-13 llegó a conseguir nada menos que 41. Si quieren superarlo, deberán ganar la Libertadores y ser tetracampeonas del fútbol chileno. Sin más.

La histórica senda triunfal del Cacique