La selección de Chile adulta vuelve a la acción y a poco de haber sido eliminada la Roja Sub 20 del Mundial, los hinchas podrán ver al combinado nacional en amistoso ante Perú.

El llamado Clásico del Pacífico tendrá una nueva edición este viernes, donde en redes sociales muchos hinchas ni se daban por enterados de la realización del encuentro. Y eso se hizo saber a la hora de ir al estadio.

Es que la venta de entradas para el partido en el Bicentenario de La Florida está lejos de ser exitosa. Si hace algunos días trascendió que iba lenta la cosa, hasta con descuentos del Cyber, a horas del duelo no levanta el ánimo en los hinchas.

Así avanza la venta de entradas para ver a Chile

A poco de jugarse este partido, programado para las 20:00 horas en La Florida, el Chile vs Perú bordea las 2 mil entradas vendidas para este viernes 10 de octubre, según informó el medio de Juan Cristóbal Guarello, La Hora de King Kong.

Brereton en el duelo ante Uruguay /Photosport

“Sabíamos que se podía generar ciertas incomodidades, pero no ha sido así. Ha sido un esfuerzo grande y lo hemos llevado de la mejor manera. Es un momento de mucho orgullo personal y poder dirigir este partido”, dijo en la previa Sebastián Miranda, DT de la Roja en este duelo.

Publicidad

Publicidad

Chile enfrentará a la segundo peor selección de las recientes Eliminatorias, en un duelo que en cuanto a la venta de entradas y redes sociales no ha prendido a los hinchas.

ver también La ANFP rompe el silencio por la opción de Pellegrini en la Roja: “Si hay interés…”

En el pasado torneo, en Santiago la Roja que entonces dirigía Eduardo Berizzo ganó por 2-0. En la segunda rueda fue empate 0-0 en Perú, donde a Chile lo dirigía Ricardo Gareca.