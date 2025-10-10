La selección chilena se mentaliza en este nueva fecha FIFA. Tras la eliminación del Mundial Sub 20 con Nicolás Córdova, ahora es el turno de Sebastián Miranda de dirigir a la Roja.

El entrenador, que también dirige a la Sub 17 de cara al Mundial de noviembre, se hizo cargo del equipo adulto que este viernes disputará un nuevo clásico del Pacifico contra Perú.

ver también Guarello barre el piso con los ex jugadores comentaristas que defienden a Nico Córdova: “Repitieron el mismo libreto”

“Se ha generado un ambiente de selección muy positivo. También han enriquecido a jugadores de la Sub 17, el poder participar de dobles entrenamientos o de sparring. Nos va a servir mucho para el Mundial que estamos preparando”, confesó el DT en conferencia de prensa este jueves.

“Sabíamos que se podía generar ciertas incomodidades, pero no ha sido así. Ha sido un esfuerzo grande y lo hemos llevado de la mejor manera. Es un momento de mucho orgullo personal y poder dirigir este partido”, reflexionó el adiestrador que debutará en el Estadio Bicentenario La Florida.

¿Adiós a Juan Pinto Durán?

Pero la llegada de Sebastián Miranda además contó con una particularidad ya que por el Mundial se tuvo que trasladar de centro de entrenamiento. Ahora la Roja realizó sus prácticas en “La Casa del Futbolista” en Pirque.

ver también El portero de un metro 94 que pide puesto de titular en la Roja en nuevo clásico contra Perú

Sin embargo, este nuevo centro de concentración recibió de inmediato el visto bueno de la Roja. Incluso destacaron un particular detalle que ya lo posiciona para próximas citaciones.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Estamos concentrados en un lugar que nos permite tener mayor intimidad. Estamos en constantes conversaciones con los jugadores y hay un ambiente bastante positivo (…) Ahora el objetivo es generar jugadores para el Mundial del 2030, con una Copa América entre medio. Nos preparamos para un futuro y esperamos que termine de buena manera”, sentenció Miranda.