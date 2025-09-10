Apuestas Supercopa de Chile 2025

Encuentra las mejores casas de apuestas para la Supercopa de Chile. Comparamos bonos de bienvenida, cuotas y mercados especiales. ¡Asegura tu apuesta ganadora!

Las apuestas Supercopa de Chile generan expectativa, ya que Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en la final del torneo, protagonizando una nueva edición del clásico nacional. Distintos operadores cubrirán el encuentro, por lo que, si deseas conocer más sobre los pronósticos y cuotas, sigue de cerca esta nota.

Existen distintos tipos de apuestas que puedes realizar en la final de la Supercopa de Chile. Ten en cuenta que, al ser el clásico, el partido representa un gran atractivo comercial para las casas de apuestas, así que ofrecerán ofertas, cuotas y promociones atractivas. Solo tienes que seguir de cerca el evento en tu operador favorito.

Apuestas más comunes de la final de la Supercopa de Chile

Al ser la final, el superclásico del fútbol chileno representa uno de los mayores espectáculos en el balompié aquí en Chile. Aunque las cuotas estarán disponibles días antes de que se lleve a cabo este evento de gran magnitud, ya existen algunos tipos de apuestas que debes considerar antes de apostar por este partido entre Colo Colo y Universidad de Chile.

A continuación te mostramos las apuestas más comunes que puedes encontrar para este partido. Considera que esta guía completa de todos los tipos de apuestas está disponible aquí, aunque también puedes investigar o apostar en otros mercados que te parezcan más cómodos.

Supercopa de Chile en 2025: ¿Qué apuestas que tienen sentido?

La final de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo 14 de septiembre. Estas son algunas apuestas que tienen sentido para este evento:

Ten en la mira a Colo Colo: El ‘cacique’ tiene una superioridad sobre la Universidad de Chile en los últimos clásicos, por lo que es el equipo preferido para llevarse el encuentro. Hay distintos mercados que poseen cuotas atractivas a favor de Colo Colo, pues es el favorito.

Ojos con los goleadores: El Colo Colo tiene en sus filas al goleador Javier Correa. Te recomendamos ver cuotas y pronósticos con respecto a este jugador, que hasta el momento es uno de los pilares del equipo en la delantera.

Combina mercados: Puedes aprovechar en combinar algunos de los mercados que te vamos a presentar más adelante para que tengas posiblemente mayores ganancias.

Créditos: IMAGO / Photosport

Apuesta al ganador de la Supercopa

Debido a que el evento es un partido único, este mercado no se encuentra disponible en las casas de apuestas. De igual manera, hay algunos mercados que se activarán antes o durante el evento que igual dependen del ganador de la Supercopa de Chile.

Uno es el 1×2 , por el resultado en 90 minutos. En este mercado sobre las apuestas Supercopa de Chile 2025 te permite apostar por el equipo que ganará el partido en el tiempo reglamentario, o si habrá empate. Este será uno de los mercados más competitivos y emocionantes debido a que presentará cuotas ajustadas en función al rendimiento de cada equipo y la presión del clásico.

Otro mercado en el que puedes apostar es el 'Ganador Final', en donde incluye prórroga y penales. A diferencia del anterior mercado, no importa si es que el cotejo termina en empate, lo importante es quién se proclama campeón al final del encuentro. Si piensas que el partido será cerrado y tiene chances de ir a la prórroga, es la mejor opción.

’, en donde incluye prórroga y penales. A diferencia del anterior mercado, no importa si es que el cotejo termina en empate, lo importante es quién se proclama campeón al final del encuentro. Un mercado que está disponible solo en algunos operadores es quién levantará la copa por la final del torneo. Ten en cuenta que no todos los bookmakers te ofrecen esta opción para apostar. Aunque es similar al ‘ganador final’, este es más directo para determinar quién será directamente el campeón en el clásico chileno.

Otra opción para apostar puede ser la famosa 'doble oportunidad'. El mercado puede ser tentador debido a que permite cubrir dos posibles resultados con una sola apuesta. El detalle es que no ofrece ganancias tan atractivas como otros. Recuerda que al ser una apuesta más "segura" corres menos riesgos al momento de asegurar tus ganancias.

Finalmente, también puedes utilizar las apuestas en vivo, pues muchos operadores reactivan mercados similares al 1X2 o ‘quién ganará el partido’. Aquí las cuotas cambian constantemente y debes estar al pendiente del cotejo para que puedas aprovechar una gran oportunidad. Como es un partido lleno de intensidad, puede ser una opción atractiva.

Goleadores en la Supercopa de Chile 2025

Debido a la proximidad de la final del torneo y como es partido único, las apuestas al máximo goleador no están disponibles. Aun así, los operadores ofrecen algunas alternativas relacionadas con los protagonistas ofensivos de cada equipo. Conoce más consejos y predicciones sobre cómo apostar al máximo goleador aquí.

Primer goleador del partido: La mayoría de las casas de apuestas te brindan la opción de predecir qué jugador marcará el primer gol del encuentro. Por lo general, este mercado ofrece cuotas altas debido a que está enfocado en un solo jugador. Nombres como Javier Correa y Lucas Di Yorio son los predilectos para estas apuestas.

Último goleador del partido: Es muy parecido al mercado anterior, pero aquí apuestas por quién anotará el último gol del partido.

Es muy parecido al mercado anterior, pero aquí apuestas por quién anotará el último gol del partido. Jugador marcará en cualquier momento: Otro de los mercados más populares es este. Aquí tienes que acertar si un jugador anotará durante el partido, sin importar en qué minuto lo haga.

Goleador y resultado combinado: No en todas las casas de apuestas está disponible este mercado, pero acá tienes que pronosticar el nombre del jugador y el resultado final. Como es una apuesta poco probable, es muy riesgosa, aun así ofrece atractivas cuotas.

No en todas las casas de apuestas está disponible este mercado, pero acá tienes que pronosticar el nombre del jugador y el resultado final. Como es una apuesta poco probable, es muy riesgosa, aun así ofrece atractivas cuotas. Jugador marcará dos o más goles: Este mercado no está disponible en todos los bookmakers como el anterior. Aun así, consiste en pronosticar si algún jugador de Colo Colo o Universidad de Chile marca dos goles o más.

Apuesta final de la Supercopa de Chile

El favorito para ganar la Supercopa de Chile es Colo Colo, pues ya sabe lo que es ser campeón de este torneo. Por su parte, la Universidad de Chile llega con hambre de títulos. En el balance general, el ‘cacique’ tiene un mayor porcentaje de victorias en los últimos enfrentamientos por el clásico, lo que le suma un punto extra.

Cabe resaltar que ambos equipos han mantenido un desempeño irregular en los últimos cotejos jugados, por lo que también la U puede tener chance en el partido.

Al ser uno de los encuentros más esperados de la temporada, es una gran oportunidad para que los bookmakers lancen algunas promociones respecto al evento, así que mantente en la expectativa.

Créditos: IMAGO / justpictures.ch

Mejores casas de apuestas para la Supercopa de Chile en 2025: Bonos y apuestas gratis

Existen distintos bookmakers que cubren las apuestas de la Supercopa de Chile. Con estas plataformas podrás aprovechar promociones disponibles, como bonos de bienvenida y algunas ofertas especiales enfocadas en el pago anticipado y el cash out.

Casas de apuestas como bet365, Betano, Jugabet, Tonybet, 1xbet, Betsson, BC Game, Coolbet, Rojabet y Rabona, son algunas que te recomendamos aquí desde el equipo editorial.

A continuación encontrarás una tabla completa con las mejores casas de apuestas y promociones disponibles. Recuerda que existen distintos tipos de bonos de bienvenida, así que antes de seleccionar un bookmaker para el evento, investiga un poco más a fondo. Tampoco te olvides de leer todos los términos y condiciones disponibles.

Cuotas de la Supercopa de Chile en 2025

Las cuotas de la Supercopa de Chile dependen directamente de los datos recogidos por las plataformas de apuestas en cuanto a distintos factores anteriores del evento. Sumado a que se jugará el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, este partido pinta como uno de los eventos más emocionantes con las mejores cuotas disponibles.

Al tratarse de una final a partido único, las casas de apuestas suelen ofrecer cuotas que cambian constantemente, ya sea antes o durante el evento. Te recomendamos utilizar las apuestas en vivo debido a que es un partido intenso.

Igual, te aconsejamos utilizar algunos de estos mercados que ya te hemos mencionado anteriormente:

1X2: Las cuotas en este mercado están a favor de Colo Colo, pero la diferencia no es mucha con las de la Universidad de Chile.

Marcador exacto: Aunque los momios son más elevados, hay menos probabilidad de que se cumplan durante el partido.

: Aunque los momios son más elevados, hay menos probabilidad de que se cumplan durante el partido. Más/Menos goles: Con nombres como Javier Correa y Lucas Di Yorio, hacen creer que será un partido con muchos goles, pero al ser un clásico, difícil que se llegue a dar un resultado abultado.

Favoritos y predicciones para las apuestas en la super copa Chile

El favorito para las casas de apuestas es Colo Colo, sin embargo, puede que las cuotas cambien en estos días. Antes de apostar por la Supercopa de Chile, es importante que consideres algunos de estos consejos: