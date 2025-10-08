El portero de un metro 94 que pide puesto de titular en la Roja en nuevo clásico contra Perú

La selección chilena enfrenta un nuevo clásico en medio de la fecha FIFA de octubre. El equipo que será dirigido por Sebastián Miranda, se medirá ante su similar de Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El encuentro entre dos selecciones que no van al Mundial, busca ser un nuevo examen para encontrar el anhelado recambio y nuevas caras para el futuro. Lo que en la Roja se tiene más que claro tras la eliminación del Mundial Sub 20.

Por lo mismo, Seba Miranda busca variantes para así entregar la mayor cantidad de opciones al próximo cuerpo técnico que asuma en la selección adulta. Entre las variantes, asoma en el arco una nueva opción como Jaime Vargas.

El golero de un metro 94 llega proveniente de la Primera B y es el único jugador de la categoría que llega a disputar esta fecha internacional. Convocatoria que se justifica por su gran regularidad en Deportes Recoleta, donde con solo 20 años, el jugador desechado por la U es pieza inamovible bajo los tres palos.

“Los fundamentos tácticos predominan en Primera. La B es un poco más peleada, de lucha, algo más física. Ahora disfrutaré de los compañeros en el más alto nivel. Hay que aprovecharlo”, confesó Vargas en conversación con Redgol. Lo que se confirma ya que a su corta edad ya tiene más 55 partidos oficiales en el ascenso.

Pero su buen rendimiento, según pudo averiguar Redgol, también se ha destacado en los entrenamientos realizados por la Roja en “La Casa del Futbolista” del Sifup. Por lo que no se descarta que reciba la chance de enfrentar a los del Rimac este viernes.

La Roja trabaja para el próximo amistoso ante Perú de este viernes 10 de octubre. Foto: SIFUP

¿Quién transmite Chile vs Perú?

El “clásico del Pacífico” entre Chile y Perú se disputará en plena fecha FIFA este viernes 10 de octubre. El duelo se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 20:00 horas. Tal como se mencionó en la Roja estará Sebastián Miranda, mientras la ANFP aún busca el cuerpo técnico ideal para asumir en la adulta.

Este partido amistoso será transmitido por Chilevisión, y ESPN. Mientras que vía streaming se podrá seguir en Chilevisión.cl y Disney+.

