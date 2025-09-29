El portero de un metro 94 que desechó la U y ahora es sorpresa en Chile para nuevo clásico contra Perú: “Acá hay trabajo”

La selección chilena entregó su nómina para el próximo duelo que disputará en fecha FIFA. Mientras se realiza el Mundial sub 20, el equipo nacional aprovechará la instancia para jugar contra Perú en una nueva edición del clásico del Pacífico.

En la nómina destacan jugadores como Lucas Assadi, Ben Brereton Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Marcelino Núñez, y Felipe Loyola. Sin embargo, la gran sorpresa se dio en el arco nacional.

Por su nivel en el extranjero, Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier fueron los citados para el encuentro del próximo mes de octubre. El tema es que ahora además se sumó Jaime Vargas.

El golero de Deportes Recoleta en Primera B fue la gran sorpresa de la nómina y con su metro 94 sacó aplausos al ser el único jugador del ascenso en ser considerado para está importante instancia.

¿Quién es Jaime Vargas?

El portero nacido en San Vicente de Tagua Tagua comenzó su camino como futbolista en Universidad de Chile. Sin embargo, estuvo un par de temporadas y luego fue desechado de las inferiores ya que viajaba desde la región de O’Higgins hasta el CDA y eso le impedía estar a la par de sus compañeros.

Tras ello, buscó nuevos rumbos y se fue a Deportes Recoleta donde hoy es pieza fundamental en el equipo que busca el salto hacia la Liga de Primera. “Es un llamado merecido por lo que viene haciendo hace rato. Hace tres años que es titular en el ascenso, este año ha sido indiscutido. Debutó con Felipe Núñez y cuando se peleaba el descenso”, recalcó Sebastián González en conversación con Redgol.

El gerente técnico de los textiles destacó la nominación del joven futbolista de la categoría 2004. “Antes había estado en microciclo pero ahora es distinto. Es importante para el club, nos llena de orgullo que sea nominado y que pueda disputar un puesto por ser titular en la Roja”, expresó contento por el joven portero.

Incluso recalcó que Vargas debe aprovechar la oportunidad y buscar dar el salto definitivo en su carrera. “Más allá que cumpla minutos en el sub 21, se lo ha ganado en cancha. Tiene un biotipo importante. Acá hay trabajo, y hoy lo lleva a la selección por sus condiciones. Tiene mucho futuro y ojalá el próximo año ya lo podamos ver en otra categoría”, sentenció.