Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Tras negativa de Nico Córdova: Sebastián Miranda convoca a Francisco Salinas a La Roja

Luego que el actual técnico de la Selección Chilena Sub 20 no lo llamara para Eliminatorias, su ayudante sí lo hace para amistoso con Perú.

Por Alfonso Zúñiga

Tras la negativa de Nico Córdova, Sebastián Miranda convoca a Francisco Salinas a La Roja.
© PhotosportTras la negativa de Nico Córdova, Sebastián Miranda convoca a Francisco Salinas a La Roja.

Una situación insólita se produjo tras la presentación de la nómina en la Selección Chilena para el amistoso que sostendrá ante Perú el próximo viernes 10 de octubre en La Florida, específicamente con uno de los 23 convocados.

De la lista que entregó Sebastián Miranda para este encuentro destacan tanto la ausencia de hasta nueve futbolistas que llevó su “jefe” Nicolás Córdova para la última doble fecha de Eliminatorias, como la primera citación de dos nombres particulares.

El primero de ellos, el arquero Jaime Vargas que actualmente milita en Deportes Recoleta de la Primera B, y el otro es el lateral derecho Francisco Salinas, defensor del único líder del torneo local Coquimbo Unido, y que revela algunos “quiebres” dentro del staff técnico de la Selección.

Con arquero de Primera B: Chile presenta nómina para amistoso con Perú en octubre

ver también

Con arquero de Primera B: Chile presenta nómina para amistoso con Perú en octubre

La postura dispar en la Selección por Francisco Salinas

Basta con recordar que hace menos de un mes, Nico Córdova debió dar explicaciones por la ausencia de jugadores del “Pirata” en La Roja y afirmó que si bien el “Coreano” era uno de los nombres que seguía, junto a Benjamín Chandía, “bajo nuestros parámetros, tenemos jugadores sobre ellos“.

“Este cuerpo técnico considera que el mejor lateral chileno es Fabián Hormazábal. Y como lateral derecho tenemos a Ian Garguez y que lo hemos incluido porque en 25 días tenemos un Mundial. Hemos privilegiado a un jugador que estará en un Mundial”, indicó el DT por la ausencia de Salinas.

Con menos de un mes de diferencia, Sebastián Miranda toma las riendas de la Selección y decide convocar al defensor de Coquimbo para el amistoso con Perú. ¿Quiebre? Lejos de eso, pero sí existe una disparidad de criterios evidente dentro del combinado nacional.

Publicidad

Los números del “Coreano” en 2025

Previo a su primera citación a la Selección Chilena, Francisco Salinas se consolidó como titular indiscutido por la banda derecha de Coquimbo. Este año, entre Liga de Primera y Copa Chile sumó 2.713 minutos en cancha durante 32 juegos, con cinco goles y tres asistencias.

Lee también
¿Dónde ver a Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?
Selección Chilena

¿Dónde ver a Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

El tierno mensaje que dejó en el camarín Nueva Zelanda a la Roja
Selección Chilena

El tierno mensaje que dejó en el camarín Nueva Zelanda a la Roja

Hizo historia con la Roja y le avisa a Córdova: "Chile tuvo suerte"
Selección Chilena

Hizo historia con la Roja y le avisa a Córdova: "Chile tuvo suerte"

Desde el Norwich anticipan el duelo contra Marcelino: "La peor..."
Chile

Desde el Norwich anticipan el duelo contra Marcelino: "La peor..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo