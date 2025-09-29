Una situación insólita se produjo tras la presentación de la nómina en la Selección Chilena para el amistoso que sostendrá ante Perú el próximo viernes 10 de octubre en La Florida, específicamente con uno de los 23 convocados.

De la lista que entregó Sebastián Miranda para este encuentro destacan tanto la ausencia de hasta nueve futbolistas que llevó su “jefe” Nicolás Córdova para la última doble fecha de Eliminatorias, como la primera citación de dos nombres particulares.

El primero de ellos, el arquero Jaime Vargas que actualmente milita en Deportes Recoleta de la Primera B, y el otro es el lateral derecho Francisco Salinas, defensor del único líder del torneo local Coquimbo Unido, y que revela algunos “quiebres” dentro del staff técnico de la Selección.

La postura dispar en la Selección por Francisco Salinas

Basta con recordar que hace menos de un mes, Nico Córdova debió dar explicaciones por la ausencia de jugadores del “Pirata” en La Roja y afirmó que si bien el “Coreano” era uno de los nombres que seguía, junto a Benjamín Chandía, “bajo nuestros parámetros, tenemos jugadores sobre ellos“.

“Este cuerpo técnico considera que el mejor lateral chileno es Fabián Hormazábal. Y como lateral derecho tenemos a Ian Garguez y que lo hemos incluido porque en 25 días tenemos un Mundial. Hemos privilegiado a un jugador que estará en un Mundial”, indicó el DT por la ausencia de Salinas.

Con menos de un mes de diferencia, Sebastián Miranda toma las riendas de la Selección y decide convocar al defensor de Coquimbo para el amistoso con Perú. ¿Quiebre? Lejos de eso, pero sí existe una disparidad de criterios evidente dentro del combinado nacional.

Los números del “Coreano” en 2025

Previo a su primera citación a la Selección Chilena, Francisco Salinas se consolidó como titular indiscutido por la banda derecha de Coquimbo. Este año, entre Liga de Primera y Copa Chile sumó 2.713 minutos en cancha durante 32 juegos, con cinco goles y tres asistencias.