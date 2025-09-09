Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Grave denuncia: Peineta Garcés explicó por qué no llamaron a jugadores de Coquimbo a Chile

El técnico campeón con Wanderers acusó que los jugadores de Coquimbo fueron víctimas de un problema no futbolístico.

Por César Vásquez

Jorge Garcés dio un polémico punto de vista al no llamado de jugadores de Coquimbo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJorge Garcés dio un polémico punto de vista al no llamado de jugadores de Coquimbo.

Una fuerte polémica se desató debido al no llamado de jugadores de Coquimbo Unido a la selección chilena. Ahora, Jorge Garcés apaga el fuego con bencina con una fuerte denuncia al respecto.

Los Piratas han sido el mejor equipo del torneo nacional a lo largo del año. Salvo una debacle futbolística, todo indica que serán los campeones del fútbol chileno. Pese a estos antecedentes, Nicolás Córdova no llamó a ninguno de sus jugadores a La Roja.

La acusación de Jorge “Peineta” Garcés

Si bien Córdova, técnico interino de Chile, intentó explicar con criterios futbolísticos el por qué de su decisión de no considerar a ningún jugador de Coquimbo, su aclaración no dejó a todos muy conformes.

No como Alexis Sánchez: El Niño Maravilla que jugó en la U de Chile y que se puede meter en el Mundial

ver también

No como Alexis Sánchez: El Niño Maravilla que jugó en la U de Chile y que se puede meter en el Mundial

Uno que fue más allá fue Jorge Garcés. El querido Peineta está alejado de la banca, pero eso no le quita la oportunidad de opinar sobre el presente de La Roja, seleccionado que él dirigió por tres partidos rumbo a Corea y Japón 2002. Por eso, entregó su punto de vista por la ausencia de jugadores piratas.

“Tú sabes como yo soy. Yo digo las cosas con mi responsabilidad ¿Quién es el dueño de Coquimbo? Sergio Morales, digamos el segundo empresario fuerte en Chile de jugadores”, comenzó diciendo Garcés en Radio La Metro, a lo que Fernando Solabarrieta le complementó “después de (Fernando) Felicevich“.

“¿Llevaron a algún jugador de Coquimbo a la selección? Ahí está la respuesta po amigo. Ustedes que son periodistas y que se dedican a esto, tienen más información que yo échenle para adelante”, agregó Peineta Garcés. El campeón con Wanderers cree que no estuvieron por el poder de Felicevich en La Roja, para así bloquear a los jugadores de un representante rival.

Publicidad

“Por fin alguien lo dice, por fin hay alguien valiente que dice lo que tiene que decir”, cerró Fernando Solabarrieta. Incluso, el técnico Nicolás Córdova ha sido vinculado al representante de estrellas como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, entre otras.

Lee también
Ex DT de La Roja ácido tras papelón en Brasil: "Fue un..."
Selección Chilena

Ex DT de La Roja ácido tras papelón en Brasil: "Fue un..."

Las siete coincidencias entre Coquimbo y el Wanderers campeón 2001
Campeonato Nacional

Las siete coincidencias entre Coquimbo y el Wanderers campeón 2001

Dejó con el terno planchado a Colo Colo: Será candidato a diputado
Chile

Dejó con el terno planchado a Colo Colo: Será candidato a diputado

La "última" función: Estadio Nacional cierra sus puertas
Chile

La "última" función: Estadio Nacional cierra sus puertas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo