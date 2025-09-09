Una fuerte polémica se desató debido al no llamado de jugadores de Coquimbo Unido a la selección chilena. Ahora, Jorge Garcés apaga el fuego con bencina con una fuerte denuncia al respecto.

Los Piratas han sido el mejor equipo del torneo nacional a lo largo del año. Salvo una debacle futbolística, todo indica que serán los campeones del fútbol chileno. Pese a estos antecedentes, Nicolás Córdova no llamó a ninguno de sus jugadores a La Roja.

La acusación de Jorge “Peineta” Garcés

Si bien Córdova, técnico interino de Chile, intentó explicar con criterios futbolísticos el por qué de su decisión de no considerar a ningún jugador de Coquimbo, su aclaración no dejó a todos muy conformes.

Uno que fue más allá fue Jorge Garcés. El querido Peineta está alejado de la banca, pero eso no le quita la oportunidad de opinar sobre el presente de La Roja, seleccionado que él dirigió por tres partidos rumbo a Corea y Japón 2002. Por eso, entregó su punto de vista por la ausencia de jugadores piratas.

“Tú sabes como yo soy. Yo digo las cosas con mi responsabilidad ¿Quién es el dueño de Coquimbo? Sergio Morales, digamos el segundo empresario fuerte en Chile de jugadores”, comenzó diciendo Garcés en Radio La Metro, a lo que Fernando Solabarrieta le complementó “después de (Fernando) Felicevich“.

“¿Llevaron a algún jugador de Coquimbo a la selección? Ahí está la respuesta po amigo. Ustedes que son periodistas y que se dedican a esto, tienen más información que yo échenle para adelante”, agregó Peineta Garcés. El campeón con Wanderers cree que no estuvieron por el poder de Felicevich en La Roja, para así bloquear a los jugadores de un representante rival.

“Por fin alguien lo dice, por fin hay alguien valiente que dice lo que tiene que decir”, cerró Fernando Solabarrieta. Incluso, el técnico Nicolás Córdova ha sido vinculado al representante de estrellas como Arturo Vidal y Alexis Sánchez, entre otras.