Hace algunos días, el DT Jorge “Peineta” Garcés sorprendió al revelar que tuvo una relación con la actriz Cristina Tocco en un nuevo capítulo del programa Máximas de TNT Sports. Pero ahora, la intérprete dio la sorpresa y entregó impactantes detalles del romance.

“Tuve una relación con una mujer muy linda, no solo físicamente, eso no es lo más importante. Ella lo dijo en algún momento. La reté, habló de otras cosas más personales”, expresó el entrenador en el programa, sin revelar su identidad.

Cristina Tocco confirma romance con Peineta Garcés

Página 7 conversó con la actriz para que revele su versión, señalando que efectivamente vivió un romance breve con el conocido entrenador. “Fue un affaire de poquitos días, por Dios”, agregando que Garcés: “Es un tipazo, es un caballero.

“No quiero hablar en desmedro de toda la gente del fútbol, pero no pasa muy a menudo encontrar gente tan caballeresca y además es un amante increíble, pero no lo cuenten. Es un caballero de verdad, una gran persona, lo quiero muchísimo”.

Asimismo, Tocco se refirió a la revelación de Garcés en el programa, tomándose con humor la infidencia. “Peineta, qué sé yo, es un caso, yo no hablo de mi vida privada. Peineta, ¿cómo me expones? No me quemés, no me quemés, Peineta”.

El análisis de Jorge Garcés sobre la Roja

En conversación con Bolavio, el DT fue consultado sobre el comentario de Carlos Caszely que propuso a Marco Antonio Figueroa como candidato a la banca de la Selección Chilena. “No opino sobre los colegas, la verdad que no opino, porque no me corresponde éticamente. Yo no quiero dar un nombre para bien ni para mal, prefiero abstenerme a eso, porque si digo que sí, van a haber oponentes, y si digo que no, lo mismo”.

“Acá no se trata solo de tener huevos, acá se trata de muchos componentes para ser técnico de la selección. Primero tienes que haber ganado algo, llegar con un precedente, y no es muy complicado, los jugadores de alguna u otra manera te pasan la cuenta y te miran, o sea, vas a dirigir jugadores que están en un gran nivel y tienes que revisar el nivel del técnico que llegue”.