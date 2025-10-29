El exparticipante de Tierra Brava y exjugador de futbol, Nicolás Solabarrieta, reveló los detalles del quiebre entre su papá, el comentarista Fernando Solabarrieta y el ídolo de la Selección Chilena, Iván Zamorano.

Según reveló Daniella Campos en “Que te lo digo”, el quiebre de la amistad tiene que ver con que Zamorano le prometió al magallánico que ayudaría con la carrera futbolística de Nicolás, sin embargo, no paso. “El Nico tenía ofertas en ese minuto en el extranjero, las cuales rechazó esperando la ayuda de aquel amigo (…) esa ayuda nunca llegó”.

Los motivos del quiebre en la amistad de Solabarrieta y Zamorano

Nicolás se refirió a los dichos de la panelista de TV, entregando nueva información al respecto. “Creo que igual es lamentable que Daniella se quede con esa información que es supervaga, porque en estricto rigor sí es cierto que pasó, que Iván en su momento, cuando yo estaba jugando en Estados Unidos, ofreció su ayuda, dijo: ‘Yo me voy a encargar de ayudar a Nico a encontrar un club, a encontrarle pruebas, etc.”.

“Yo tenía unas ofertas para explorar en otros clubes, y las perdí porque obviamente me quedé esperando, y al final las otras ofertas por el tiempo se cayeron y pasó eso”, explicó.

Agregando que a pesar de que ese episodio tenso las relaciones entre ambos, hubo otro incidente que quebró la amistad. “Ahora, si bien es verdad que sí fue así, no es el quiebre, es la punta del iceberg de muchas cosas que pasaron desde el punto de vista que siento que mi papá siempre ha sido una persona muy leal con sus amigos”.

“No es que mi carrera se estancó por eso, sino que simplemente provocó que mi papá tomara la decisión de decir que ya no siento que la amistad sea igual para ambos lados y chao, pero mi retirada del fútbol no tiene nada que ver con esa situación”.

