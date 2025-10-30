Esteban Pavez hizo sentir su molestia por el difícil momento que está viviendo en Colo Colo. El capitán no fue considerado por Fernando Ortiz para los partidos contra Coquimbo Unido y Deportes Limache, y al ser consultado por los medios de comunicaciones, explotó.

“Para qué voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente. Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, no ir convocado me choca, me pega, me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria“, declaró Pavez.

Sobre los motivos de su ausencia, manifestó que “no tengo ninguna razón y no las voy a pedir. No corresponde. No lo he hecho cuando no he jugado tampoco. Sigo en lo mío, entrenando a full, siendo un líder positivo, entregando lo mejor para mis compañeros y aportaré de donde me toque”.

Ahora llegó el turno de Fernando Ortiz de manifestarse. En conferencia de prensa, el DT de Colo Colo confesó que habló con el mediocampista sobre por qué no está entrando en las convocatorias y dejó claro que es una reacción natural de un futbolista que no está jugando.

“El jugador tiene estados de emociones y es entendible, pero tengo que hacerle entender ciertas situaciones. El que juega va a estar contento, el que cito al banco va a estar contento y descontento, y el que no juega va a estar caliente. Esas son las tres emociones”, dijo Fernando Ortiz.

“En el caso de Esteban, la razón de mi decisión se la comenté. El resto queda dentro de la intimidad que uno siempre trata de cuidar. En esa situación, yo estoy tranquilo. Tiene todo el derecho de manifestarse y decir lo que piensa, pero esas tres emociones siempre van a existir en el jugador“, cerró.