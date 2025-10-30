Las declaraciones de Esteban Pavez siguen dejando reacciones. Tras quedar fuera del partido contra Deportes Limache, y anteriormente frente a Coquimbo Unido, el volante de Colo Colo se descargó: “Para qué voy a estar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy muy caliente”.

“Más allá de jugar o no, eso pasa por el técnico, no ir convocado me choca, me pega, me mato todos los días al entrenar y ahí uno se gana la convocatoria”, lamentó el capitán del Cacique.

En TNT Sports, Gonzalo Jara analizó: “Él sabe muy bien las consecuencias que tiene salir a hablar de algo que le molesta y que el hincha no quiere escuchar desde el capitán. Almirón estuvo muy mal y el camarín también cuando no lo defendieron y lo dejaron solo”.

“El único que salió a hablar a favor de Pavez fue Arturo Vidal. Yo creo que está pagando los platos rotos de todo lo que ha sido el año de Colo Colo“, agregó también el bicampeón de América.

Esteban Pavez vive un momento difícil en Colo Colo | Photosport

ver también “Me choca, me pega, estoy caliente”: Esteban Pavez se desahoga tras cortada de Fernando Ortiz en Colo Colo

Gonzalo Jara reacciona a las declaraciones de Esteban Pavez

“Ahora, hay que hacer un análisis de él, que no ha sido su mejor año, como no ha sido para el 95% de los jugadores que están en Colo Colo. Y cuando llega Ortiz, yo creo que hay veces en que los entrenadores te ponen y te exponen sabiendo como termina el partido, para justificar su ausencia”, dijo.

Publicidad

Publicidad

“En los equipos grandes como Colo Colo, los entrenadores eligen sus líderes y deciden por un grupo de jugadores. Yo siento que Ortiz decidió que Pavez no es su capitán. Y también lo que pienso, es que Colo Colo necesita líderes. Ya tiene líderes futbolísticos y deportivos, Arturo es uno deportivo, hay otros que están dentro de la cancha, y hablando ya se sienten, pero creo que el equipo necesita más líderes“, concluyó.