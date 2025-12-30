El primer cortado de Meneghini: estaba a préstamo y no vuelve a U. de Chile

U. de Chile tiene muchas noticias en el cierre del año. A la presentación de Francisco Meneghini se sumó la salida de Rodrigo Contreras y, también, el anuncio de un jugador que no retornará al Bulla.

Uno de los primeros trabajos del DT en el club era definir las situaciones de los jugadores a préstamo. Y ya hay una decisión respecto a Julián Alfaro, delantero que terminó su cesión en Everton.

Desde Viña del Mar confirmaron “la renovación del préstamo del delantero nacional Julián Alfaro Gaete, quien continuará vinculado a nuestra institución durante toda la temporada 2026“.

“El atacante, perteneciente a U. de Chile y que arribó a mediados de este año, seguirá formando parte del plantel Oro y Cielo, reafirmando la confianza en el aporte que puede entregar al proyecto deportivo 2026, bajo la conducción del cuerpo técnico liderado por Javier Torrente”, sumaron.

Julián Alfaro no vuelve a U. de Chile: renovó su préstamo con Everton

Por su lado, Julián Alfaro señaló que “estoy muy contento de continuar en el club y de seguir representando estos colores. Afronto la temporada 2026 con mucha ilusión y con el objetivo de que sea un gran año para todos“.

Durante esta temporada, Julián Alfaro jugó un total de 17 partidos. Seis fueron con la camiseta de U. de Chile y 11 con la de Everton.