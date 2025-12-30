Se acabó la teleserie. El argentino Francisco Meneghini es el nuevo entrenador en Universidad de Chile, y de inmediato comenzó a trabajar con miras a la temporada 2026 con un objetivo en mente: ser campeón en Liga de Primera.

Para ello, su primera labor ya la realiza hace un buen rato con la gerencia deportiva de Azul Azul, que lidera Manuel Mayo, y es la conformación de su plantel para la campaña venidera, donde hasta ahora lo que más se produjo fueron salidas.

En ese contexto, el diario La Tercera reveló la lista de fichajes que Paqui pidió a la dirigencia de la U con miras al 2026, donde los puestos a reforzar los tiene muy claros: un arquero, un extremo y dos delanteros, con dos nombres a la cabeza.

ver también Francisco Meneghini revela el gran sueño que tenía con U de Chile: “Era el equipo que quería…”

La lista de refuerzos de “Paqui” en U de Chile para 2026

Dentro de todas esas posiciones, la más primordial para el nuevo estratega es en el ataque, donde su fijación está en tener dos centrodelanteros, para suplir las salidas tanto de Lucas Di Yorio como de Rodrigo Contreras. Allí, es donde hay más claridad al respecto.

Según el matutino, el primer nombre que comanda la lista de refuerzos para la U es Eduardo Vargas, con quien “se tiene todo acordado para sumarse”. Junto a él, aparece el trasandino Juan Martín Lucero, ex Colo Colo, y que “fue contactado por Azul Azul“.

Sobre otro de los puestos a reforzar, el medio afirma que “Paqui también se ha visto en la necesidad de solicitar a los directivos la llegada de un nuevo extremo“, y la lista se cerraría con “un rival para Gabriel Castellón en la lucha por la titularidad”, donde asoma el nombre de Gabriel Arias.

Publicidad

Publicidad

Los números de Meneghini en 2025

Durante su paso por O’Higgins, entre Liga de Primera y Copa Chile, el nuevo entrenador de la U de Chile registró un 57.47 por ciento de rendimiento, en base a 17 victorias, 11 empates y ocho derrotas, clasificándolos a la Copa Libertadores 2026.

Así les fue a los azules en Liga de Primera

Publicidad