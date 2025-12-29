Cuando Universidad de Chile todavía no confirma a ningún refuerzo, volvió a oficializar la salida de un importante jugador: Rodrigo Contreras no seguirá más en el club.

El Romántico Viajero ha sido uno de los equipos más lentos en el mercado. Claro, estuvieron ocupados sellando la salida de Gustavo Álvarez y recién en esta jornada anunciaron la llegada de Francisco Meneghini, quien será el nuevo técnico del Bulla.

Tucu Contreras no sigue en U. de Chile

Rodrigo Contreras llegó en 2025 a préstamo desde Deportes Antofagasta, luego de tener una buena temporada en Everton de Viña del Mar. Si bien en Universidad de Chile fue importante, no terminó de convencer del todo y su continuidad estaba en el aire.

Se esperaba que a la llegada de un nuevo entrenador, considerando que ya se había confirmado la salida de Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, se analizara el caso de Contreras, fue el propio Tucu quien comunicó su salida en sus redes sociales.

“No fue el año que quería por diferentes razones, pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mí, con altibajos, pero siempre con el corazón para defender los colores. Fue especial gritar los goles con el estadio siempre lleno. Son recuerdos que quedan para siempre para mí y mi familia“, indicó el Tucu.

Ahora fue Universidad de Chile quien oficializó la salida del argentino, al incluirlo en la lista de bajas del club. “El delantero, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta, finalizó su préstamo con nuestro Club y no formará parte del plantel profesional de cara a la próxima temporada. Cierra su etapa en Universidad de Chile con 41 partidos disputados y el título de la Supercopa 2025“, explicaron.

De esta manera, Rodrigo Contreras deja al Romántico Viajero luego de disputar 41 partidos, anotar 10 goles y entregar 2 asistencias. Su tanto más recordado, será el que le convirtió a Universidad Católica en los descuentos en el primer semestre, para ganar por 1-0 en el Estadio Nacional.