“Muy extraño”: El dato que genera dudas en la llegada de Francisco Meneghini a la U

Universidad de Chile cierra el 2025 con nuevo entrenador. Tras la bullada salida de Gustavo Álvarez, Azul Azul se movió rápidamente en el mercado de fichajes y encontró el adiestrador ideal para comandar al Romántico Viajero en 2026.

El nombre elegido fue Francisco Meneghini que justamente con O’Higgins dejó a la U fuera de Copa Libertadores. El ex ayudante de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli de inmediato recibió apoyo en el directorio y la gerencia técnica, por lo que su llegada se concretó antes de lo imaginado.

ver también Paqui Meneghini fija postura por la llegada de Eduardo Vargas y Lucas Romero a U. de Chile

“Cualquier persona que es de la U y conoce el club sabe qué necesita el club esta temporada, no hay otra idea. Un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido, pero la prioridad es ser campeón del torneo nacional”, recalcó Paqui en su primer día en el CDA.

Los cuestionamientos a la llegada de Paqui Meneghini

El tema es que el contrato de Francisco Meneghini causó revuelo por un dato que pasó desapercibido. A diferencia de otros adiestradores, como Gustavo Álvarez, ahora firmó por dos años y con la opción de renovar dependiendo de los resultados. Lo que cuestionó duramente Cristian Caamaño por la poca experiencia del DT.

Encuesta¿Cómo le va a Paqui Meneghini en la U? ¿Cómo le va a Paqui Meneghini en la U? Ya votaron 0 personas

“Él ya tiene claro que Si hay que privilegiar un torneo, debe ser local. Pero es extraño que sean dos años de contrato. Llega un técnico que no ha peleado un título en su carrera y se le exige ser campeón”, detalló en Radio Agricultura.

Publicidad

Publicidad

Paqui Meneghini será el encargado de comandar a la U en 2026

Incluso Caamaño filtró el real motivo de la contratación de Paqui por sobre otros candidatos como Renato Paiva. “En su momento Azul Azul buscaba técnicos de selección. Ahora pesó lo económico por sobre el proyecto de Paiva”, sentenció.

Tweet placeholder

Publicidad