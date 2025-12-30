El mundo del tenis se impactó luego de que Carlos Alcaraz anunciara en redes sociales el fin de su vínculo con Juan Carlos Ferrero, entrenador que lo acompañó por más de siete años.

El número uno del mundo explicó que se trató de una decisión tomada de mutuo acuerdo y, según informó Marca, Samuel López asumirá como su nuevo técnico y lo acompañará en la próxima gira por las Antípodas.

La noticia de Carlos Alcaraz que impacta al tenis

Mediante publicación en su cuenta de Instagram, el tenista escribió: “Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”.

Con palabras de agradecimiento por estar presente en su carrera: “Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

Dejando en claro las buenas intenciones: “Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar”.

“Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza, que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos”. Finalizó el español.