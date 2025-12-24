La dupla más exitosa del tenis mundial en la actualidad es la de los españoles Carlos Alcaraz (1° de la ATP) y su entrenador Juan Carlos Ferrero, la que se disolvió abruptamente.

El murciano dio conocer públicamente que no seguirá entrenando bajo el alero del Mosquito, situación que sorprendió a los fanáticos del tenis, debidos los buenos resultados que tuvieron ambos.

Las razones del abrupto quiebre recién se conocieron este miércoles, porque Ferrero dio una extensa entrevista a Marca, donde contó detalles de su separación con Alcaraz.

ver también Llenó de elogios a Marcelo Ríos y ahora teme lo peor para Carlos Alcaraz en la ATP: “Muy difícil”

Ferrero habla de la separación con Carlos Alcaraz

El Mosquito Ferrero dejó en claro que hubo diferencias de criterios con el número 1 del mundo, por lo que tuvieron que separar caminos.

“Hubo asuntos en los que ambas partes no estaban de acuerdo. Es posible que se hubieran resuelto si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final no lo hicimos. Eso fue lo que pasó. Hay puntos que no voy a detallar, pero en los que no coincidimos, y al final tomamos caminos separados”, dijo Ferrero al medio español.

“Ha sido un año muy bueno y, cuando terminamos en Turín, es cierto que todos teníamos la idea de continuar. Luego pasó lo que pasó y cada uno tomó su camino, pero inicialmente la idea era seguir, y por eso lo dije en el comunicado”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Juan Carlos Ferrero ya no trabaja con Carlos Alcaraz. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Por último, Juan Carlos Ferrero indicó que Carlos Alcaraz está capacitado para superar este problema e ir por el título en el Australian Open.

“A nivel tenístico, creo que Carlos es capaz de superar esto e ir realmente con muy buen nivel a Australia intentando dejar de lado esta situación. Samuel es una persona que le conoce muchísimo. Al haber estado tanto tiempo conmigo detrás cuando estábamos entrenando más tiempo aquí en la academia y el último año ha cogido mucha experiencia para poder llevar el barco en solitario a nivel de entrenador”, cerró.

Publicidad

Publicidad