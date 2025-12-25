Uno de los equipos que se tiene que reforzar mucho para la temporada 2026 es Universidad Católica, porque vuelve al ruedo internacional y será parte de la fase grupal de la Copa Libertadores.

El entrenador de la UC, Daniel Garnero, pidió que le traigan varios fichajes para rearmar el plantel, con prioridad en el mediocampo y los dirigentes de Cruzados SADP le están cumpliendo al estratega.

El cuadro de la Franja ya se anotó con uno de los mejores movimientos del mercado, porque se quedó con el 10 del campeón Coquimbo Unido Matías Palavecino y va por más jugadores Piratas.

La UC vuelve a poner su mirada en Sebastián Galani

Universidad Católica requiere tener más jugadores para la mitad de la cancha, es por ello que otra vez puso su mirada en Coquimbo.

El periodista Bruno Sampieri informó en su canal de Youtube que la UC tiene en carpeta al capitán de los coquimbanos, Sebastián Galani, quien ya se puso la camiseta de los cruzados en 2022.

Sebastián Galani ya jugó en la UC en 2022. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El volante de contención terminó su contrato con el campeón del fútbol chileno, es por ello que está negociando como jugador libre, situación que despierta el interés en el Claro Arena.

Galani es pretendido por Católica, pero no es el único equipo que lo tiene en la mira, porque recientemente se le vinculó con Querétaro de México y con Colo Colo, aunque ambas opciones no avanzaron.