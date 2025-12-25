Universidad Católica sabe que si la llegada de refuerzos es clave, también lo es retener a sus actuales jugadores. Por esta razón, tienen lista la renovación de Agustín Farías.

Los Cruzados tienen un 2026 muy desafiante por delante, donde regresan en gloria y majestad a la Copa Libertadores de América. En Las Condes quieren hacer un buen papel en el torneo de clubes más importante de América, para lo cual trabajan en la conformación del plantel.

La renovación que alegra a Universidad Católica

Universidad Católica ha realizado gestiones en paralelo, para firmar a nuevos jugadores y amarrar a los que ya están en el club. Así como hace algunos días anunciaron la continuidad de Eugenio Mena y Jhojan Valencia, también oficializaron la llegada de cuatro nuevos jugadores.

Bernardo Cerezo, Justo Giani, Jimmy Martínez y Matías Palavecino son las nuevas caras que hay en el Claro Arena, siendo César Munder quien está más cerca de sumarse como el quinto refuerzo de cara al 2026.

Una de las renovaciones que estaba en el aire en Universidad Católica, era la de Agustín Farías. El jugador de 38 años si bien no es titular con Daniel Garnero, se convirtió en una alternativa confiable y el club al fin pudo amarrar su continuidad según César Luis Merlo.

“Agustín Farías seguirá en Universidad Católica. El club y el futbolista acordaron la renovación y en breve firmará contrato hasta diciembre de 2026“, indicó el periodista argentino experto en fichajes. De esta manera, el ex Palestino seguirá en el club.

Durante la temporada 2025, Farías disputó 19 partidos. Garnero sabe que necesita un plantel amplio para hacerle frente a la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga, Supercopa y la Copa Libertadores del 2026, por lo cual celebra la continuidad del volante.