La pasión oculta de Jannik Sinner lejos del tenis: “Soy muy amigo de…”

Todos piensan que el italiano Jannik Sinner come y respira tenis, sin embargo, el ex número 1 del mundo contó que tiene otras grandes pasiones.

El campeón del Masters de Turín 2025 conversó con Sky Sports, donde dejó en claro que tiene gustos muy similares a los de sus compatriotas y que goza con el fútbol, pero sobre todo en el automovilismo.

Sinner declaró que se apasiona con el F1 y que es muy amigo del piloto Andrea Kimi Antonelli, con quien conversa mucho sobre el deporte tuerca.

ver también Juan Carlos Ferrero rompe el silencio y habla de su quiebre con Carlos Alcaraz: “Hubo asuntos…”

Las grandes pasiones de Sinner lejos del tenis

Sinner indicó que sigue otros deportes: “estoy orgulloso de ser italiano. Cuando vivimos tiempos difíciles, sabes que no juegas solo, juegas para toda una nación, un pueblo que te apoya. En Italia, hay una enorme pasión por el deporte, no solo por el tenis, sino también por la Fórmula 1 y el fútbol. Hay que estar orgulloso de ello y seguir adelante”.

“El automovilismo es una gran pasión para mí: me encantan los coches, me encanta la velocidad. Soy muy buen amigo de Kimi Antonelli, nos gusta hablar de todo. Verlo tan tranquilo y relajado antes de una carrera tan importante es increíble y también una gran fuente de inspiración”, explicó.

Jannik Sinner es fanático del automovilismo. (Photo by Dom Gibbons/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por último, alabó a Antonelli: “me fascina su rapidez de pensamiento: cuando tienen autos cerca, cuando tienen que adelantar, cuando eligen la mejor estrategia, todo a velocidades increíbles. Es algo que me apasiona de verdad”.