Muchísimo ruido generó en el ambiente del fútbol chileno la denuncia que realizó Juan Cristóbal Guarello, sobre el actuar de los clubes en Liga de Primera con el cobro de cifras millonarias a los jóvenes por “derechos de formación“.

Según reveló el analista en su programa “La Hora de King Kong”, bajo el aval del reglamento de Fútbol Joven de la ANFP, las instituciones cobran US$30 mil dólares por cada año que fueron parte de sus divisiones inferiores. Un escándalo a todas luces.

El tema es que el cobro por derechos de formación a los futbolistas jóvenes está instaurado por orden expresa de la FIFA, quien a través del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) busca “compensar a los clubes que invierten en el desarrollo de los mismos”.

Explicación de FIFA para escándalo por derechos de formación

Según determina el ente rector del fútbol mundial, la instancia “se activa cuando un jugador firma su primer contrato profesional o cuando se realiza una transferencia entre clubes hasta el final del año natural en que el jugador cumple 23 años”.

Junto con explicar que la formación de los futbolistas transcurre entre los 12 y 21 años, la FIFA añade que “el nuevo club que contrata a este jugador es quien debe pagar estos derechos, no el futbolista“, y lo base en base a los años que estuvo en sus divisiones inferiores.

El punto clave para entender la problemática es el cálculo para el pago de este ítem. Para esto, el organismo clasifica a los clubes en categorías (del 1 al 4) y según cuánto invierten en sus juveniles. En el caso de Sudamérica se divide de esta forma:

Argentina y Brasil: US$90 mil dólares por año de formación

US$90 mil dólares por año de formación Chile y Uruguay: US$30 mil

US$30 mil Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela: Mínimo de US$2 mil y un máximo de US$10 mil

¿Quién decide en qué categoría está cada club?

Según este mismo estatuto de la FIFA, los encargados de efectuar estos cobros por derechos de formación son cada una de sus federaciones miembros, en el caso de Chile lo hace la ANFP, quien cada año mira los gastos de los clubes y los clasifica según las reglas del organismo.