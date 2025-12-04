Finales del fútbol joven: A qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos del torneo de cadetes

Este fin de semana es clave para el fútbol chileno, porque la Primera División del fútbol chileno vivirá la última fecha del Campeonato Nacional 2025, con partidos claves para los clubes.

Pero ojo, porque también se jugarán las finales del torneo de cadetes, así que los hinchas del fútbol joven podrán disfrutar de los partidos que comienzan este jueves y uno de los duelos más esperados es la final entre Colo Colo y O’Higgins por la final femenina de la Sub-18.

Programación de partidos

Jueves 4 de diciembre

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, por la final de la categoría Sub-15, desde las 17:00 hrs.

por la final de la categoría Sub-15, desde las 17:00 hrs. Colo Colo vs. Universidad Católica, desde las 20:00 hrs.

Viernes 5 de diciembre

Colo Colo vs. O´Higgins, por la final de la categoría Sub-18, desde las 17:00 hrs.

por la final de la categoría Sub-18, desde las 17:00 hrs. Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, por la final de la categoría Sub-20, desde las 20:00 hrs.

Sábado 6 de diciembre