La formación de jugadores ha sido todo un tema para el fútbol chileno en el último tiempo. El nulo recambio en la selección chilena es una muestra clara de ello, con muy pocos jugadores que han podido destacar tras la muy gastada generación dorada.

Por lo mismo, llama la atención el reciente ranking publicado por el Observatorio del Fútbol CIES, donde ordenó en una lista de 100 equipos a las mejores canteras del fútbol a lo largo y ancho del mundo.

Este estudio se hizo en base a la cantidad de futbolistas que se encuentran actualmente jugando en 49 ligas distintas, tomando aspectos como los minutos jugadores y el diferente nivel de competencia. Es ahí donde un equipo chileno logró meterse en el listado.

El único club chileno entre las mejores canteras del mundo

Hablamos de Colo Colo, único representante chileno en el ranking con un 33,2 puntos. ¿El mejor del mundo? Pues el Benfica de Portugal con 105,1 puntos y seguido de cerca por Barcelona de España con 98,7 puntos.

A nivel sudamericano los que destacan River Plate y Boca Juniors de Argentina, quienes están con 98,3 y 95,0 puntos respectivamente.

Francisco Marchant es uno de los buenos canteranos de Colo Colo que ha podido integrarse al primer equipo en esta temporada 2025.

Cabe destacar que el puntaje se calculó tomando en cuenta a 47 canteranos activos en las 49 ligas que el Observatorio del Fútbol CIES utilizó para analizar. Colo Colo sumó 1.919 minutos jugados y un índice de nivel de 0,694.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Deportes Limache el lunes 27 de octubre a partir las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.