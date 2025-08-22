“Deben pasar la posta”: La declaración de Nico Córdova sobre el final de la Generación Dorada

La selección chilena ya tiene nueva nómina para lo que serán los partidos por Eliminatorias ante Brasil y Uruguay. En está ocasión Nicolás Córdova será el encargado de guiar al equipo nacional en la despedida del proceso de clasificatorias.

El tema que marcó está nueva citación es que hizo un importante cambio con Ricardo Gareca. Inclusive con técnico anteriores como Reinaldo Rueda y Martín Lasarte.

Es que mientras el adiestrador trasandino, y el resto de ex entrenadores, se seguía convocando a jugadores de la generación dorada. Inclusive aún cuando se pedía a gritos un recambio.

El fin de la generación dorada

Ante esto, en su primera nómina oficial en la adulta tomó de inmediato cartas en el asunto. Nicolás Córdova decidió aprovechar la instancia y apostar realmente a una nueva generación en el equipo de todos.

“Alexis, Gary (Medel) y Arturo (Vidal) deben ir pasando la posta, han dejado un legado imborrable en la Roja”, fue la frase que utilizó Córdova cuando ya tuvo que asumir por Eduardo Berizzo en 2023. Palabra que cumplió en está convocatoria.

Así las cosas, nombres como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Eugenio Mena ya no asomaron en la citación. Por lo que ahora se marca el fin definitivo de una de las eras más exitosas del fútbol nacional y que incluyó la Copa América y Copa Centenario.

