Este viernes 22 de agosto Nicolás Córdova publicará su primera nómina oficial al mando de la selección chilena, todo esto tras la salida de Ricardo Gareca de la banca nacional.

El ex jugador de Colo Colo y Brescia, entre otros clubes del Viejo Continente, se hará cargo -en paralelo a su trabajo con la sub 20- de la selección adulta para las dos últimas jornadas eliminatorias, donde el combinado chilenodeberá enfrentar a la canarinha de Carlo Ancelotti en calidad de visitante y recibir como locales a los charrúas de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

¿Cuándo juega La Roja? A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles de los próximos duelos eliminatorios, fechas de los partidos, horarios para Chile, tabla de posiciones y más.

¿Cuándo juega Chile? Fecha de los partidos ante Brasil y Urugay:

De acuerdo a la programación oficial de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de fútbol del 2026, la selección chilena jugará por la fecha 17 y 18 en los siguientes días y horarios:

Fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol:

Brasil vs. Chile: jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol:

Chile vs. Uruguay: martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional de Chile.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026

Al inicio de la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026, La Roja se posiciona en el último puesto del certamen clasificatorio con unos pobres 10 puntos , siendo superado por todos los países y en específico por Perú (12), Bolivia (17) y Venezuela (18), combinado que al día de hoy estaría jugando el repechaje a la cita planetaria.

Nómina de La Roja vs. Brasil y Uruguay:

Arqueros

Lawrence Vigouroux | Swansea City AFC (Gales)

Vicente Reyes | Peterborough United (Inglaterra)

Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

Defensas

Paulo Díaz | River Plate (Argentina)

Benjamín Kuscevic | Fortaleza EC (Brasil)

Guillermo Maripán | Torino F.C (Italia)

Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

Esteban Matus | Audax Italiano (Chile)

Matías Sepúlveda | Universidad de Chile (Chile)

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile (Chile)

Ian Garguez | Palestino (Chile)

Mediocampistas

Rodrigo Echeverría | Club León (México)

Ignacio Saavedra | PFC Sochi (Rusia)

Vicente Pizarro | Colo-Colo (Chile)

César Pérez | Defensa y Justicia (Argentina)

Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

Luciano Cabral | Independiente (Argentina)

Lucas Assadi | Universidad de Chile (Chile)

Javier Altamirano | Universidad de Chile (Chile)

Delanteros

Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

Ben Brereton Díaz | Southampton FC (Inglaterra)

Emiliano Ramos | Everton (Chile)

Gonzalo Tapia | São Paulo (Brasil)

Bruno Barticciotto | Santos Laguna (México)

Darío Osorio | Midtjylland FC (Dinamarca)

Lucas Cepeda | Colo-Colo (Chile)

Maximiliano Gutiérrez | Huachipato (Chile)

