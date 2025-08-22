La polémica que avecina Nicolás Córdova con nómina en la Roja Sub 20

La selección chilena Sub 20 sigue con su preparación para el Mundial que se disputará en el país. Por lo mismo, Nicolás Córdova entregó una nueva lista para afinar el equipo estelar que dirá presente.

En esta ocasión, el adiestrador nacional citó a 25 jugadores para el microciclo que se despliega entre el 25 y 31 de agosto según indican desde Juan Pinto Durán.

En la convocatoria asoman nombres como Ignacio Sáez, Nicolás Suarez, Ian Garguez, Felipe Gaúndez, Sebastián Arancibia, Mario Sandoval, Francisco Marchant y Diego Corral entre otros.

El conflicto con la Roja Sub 20

El tema en cuestión, y que alertaron varios hinchas, es que la citación de Nicolás Córdova se realiza justamente en la fecha 22 de la Liga de Primera.

Por lo que, varios clubes que disputan tanto el liderato de la tabla como la zona de descenso, perderán a sus jugadores sub 20 para dicha jornada.

Incluso Colo Colo y Universidad de Chile no tendrán sus jugadores para el encuentro programado para el 31 de agosto. Por contraparte, los clubes con jugadores en dicha convocatoria suman automáticamente 63 minutos.

¿Cuándo es el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile ya está programado por la FIFA. El calendario indica que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en nuestro país. La Roja es protagonista y fue sorteada en el Grupo A junto a Egipto, Nueva Zelanda y Japón.