Las últimas jornadas en el fútbol chileno han estado marcadas por salidas de icónicos entrenadores en sus respectivas bancas, donde las malas campañas no perdonaron y dejaron vacantes sus puestos. Y de cerca lo siguió Nicolás Córdova.

Jorge Almirón en Colo Colo, Manuel Suárez en el Conce, Ivo Basay en Magallanes y dos entrenadores en la Segunda División dejaron sus puestos. Por ello, el DT de la selección chilena adulta y Sub 20 salió al paso.

Es que Nicolás Córdova ha dado muestras de que sigue de cerca el fútbol chileno y se le ha visto en los estadios, a diferencia de Ricardo Gareca. Además, es cercano a los entrenadores y así lo dejó en claro con uno de ellos.

Córdova y su mensaje

Nicolás Córdova reaccionó al sorpresivo despido de Manuel Suárez en Deportes Concepción, donde ascendió con los lilas y los dejó en zona de pelea por liguilla de ascenso en Primera B.

Manuel Suarez/Photosport

“Tremenda pega Manu… A descansar y tomar impulso. Se vienen lindas cosas”, tecleó Córdova con respecto a la salida del ex ayudante de Juan Antonio Pizzi, que conoce al revés y al derecho el trabajo en Chile.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el saliente entrenador que hizo historia en el León de Collao se manifestó triste por su adiós, pero también expectante con su futuro en el fútbol chileno.

ver también No solo Almirón: otros dos técnicos dejan sus bancas sorpresivamente en martes negro para el fútbol chileno

“Estoy muy agradecido de Deportes Concepción… En estos momentos todos tenemos que tener calma y distancia, respetar las decisiones y desear que el trabahajo y compromiso de este grupo traiga frutos.