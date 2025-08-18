Damián Pizarro y 10 más: los extranjeros en la Roja que disputa Mundial Sub 20

La selección chilena se mentaliza en el Mundial Sub 20 que se disputará en el país. Bajo la dirección de Nicolás Córdova, la Roja buscará dar el batacazo ante las principales escuadras del planeta.

Por lo mismo, el adiestrador nacional ya tiene una lista de 55 jugadores pre seleccionados. Lo que implica que de este grupo saldrán los convocados para disputar el torneo.

Elección que llamó la atención porque uno de los cortados como Damián Pizarro, está entre los elegidos. Por lo que ahora debe luchar por un puesto en el grupo final.

Pero además llamó la atención por la gran cantidad de jugadores que militan en el extranjero. Lo que le da un salto de jerarquía al equipo en la busca del inédito titulo.

Los chilenos en el extranjero que figuran para el Mundial Sub 20

El primer caso es ya el mencionado por Damián Pizarro, quien milita en el Udinese. El delantero ya lleva varios meses en Italia y podría cambiar de club para seguir sumando minutos.

Al ex Colo Colo también se suman, Cristóbal Chadwick del Cuiabá de Brasil, Óscar González de Godoy Cruz, Zidane Yáñez en New York City, Willy Chatiliez del Huesca (España), y Favian Loyola en Orlando City.

En la defensa asoma Iván Román en el Atlético Mineiro, Matías Pérez que el mes pasado llegó al Lecce, y Simón Pinto que milita en Independiente de Argentina.

En el mediocampo, destacan Tomás Roco en el Fortaleza y Lautaro Millán de Independiente. El volante creativo incluso fue carta para reforzar a Universidad Católica pero se quedó en el Rojo para disputar la Copa Sudamericana. Por lo que podría ser verdugo de la U.

Nombres que son seguidos por Córdova hace varios meses. A tal punto que no se descarta un posible llamado para la fecha de Eliminatorias en septiembre, y que justamente es de antesala al Mundial que se disputa entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en nuestro país.

