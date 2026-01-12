Universidad de Chile está viviendo horas claves en este mercado de fichajes. Los azules ya abrocharon el arribo de Octavio Rivero y esperan que se sume pronto Juan Martín Lucero, terminando con esto la reconstrucción de la delantera para este 2026.

Sin embargo, no solo de caras nuevas está haciendo noticia el conjunto laico, sino que también por los que pueden emigrar en este periodo. Este es el caso de Lucas Assadi, quien hace rato que está siendo vinculado con el Atlético Mineiro de Brasil.

Pese a todos los rumores, todavía la venta del canterano no se oficializa, algo que tiene a varios nerviosos en el mundo azul. Y ojo, que todo esto se debe a los métodos de pago que quiere aplicar el cuadro brasileño en la compra del jugador.

La U pone una condición clara para vender a Assadi

Esto fue explicado por el periodista Cristián Caamaño en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, donde aseguró que la U espera el pago de una cuota única para dejar ir a Assadi, algo por lo que incluso están dispuesto a bajar un poco sus aspiraciones monetarias.

Lucas Assadi es el gran valor que tiene Universidad de Chile en este mercado de fichajes de inicios de año. | Foto: Photosport.

“La U no quiere hacer el negocio con Atlético Mineiro si es que no es el pago en una cuota. A los dueños de la U ya les pasó con Soteldo cuando lo vendieron desde Huachipato, porque pagan con ‘billetes de aire’”, señaló.

En ese sentido, el periodista afirmó que “dicen que no tienen ningún problema en venderlo en 4,5 millones de dólares, pero que sea en una sola cuota. Ahí se enfrió todo y no estaría dispuesto a hacer ese negocio. En Brasil saben que mientras más cuotas sean, más pueden estirar el chicle”.

Los números de Lucas Assadi en Universidad de Chile

El canterano de los azules jugó en el pasado 2025 un total de 30 compromisos, siendo 16 por la Liga de Primera, siete en Copa Sudamericana, cinco en Copa Chile, uno en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Se matriculó con once goles y dio seis asistencias en 1728 minutos de acción.

