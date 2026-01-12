Universidad de Chile en los últimos años se ha dedicado a buscar jugadores con pasado en Colo Colo para reforzar sus filas. Lo hizo con Matías Zaldivia y tuvo un gran resultado.

Los azules presentaron este domingo al delantero uruguayo Octavio Rivero, quien vistió la camiseta alba entre 2016 y 2018, y ahora van con todo por el argentino Juan Martín Lucero.

El Gato, que fue el goleador del Cacique en 2022 y se fue a Fortaleza en una polémica operación, tiene casi todo listo para dejar el fútbol brasileño y ponerse la tricota de la U.

Cristián Caamaño dice el día en que Lucero llega a Chile para fichar en la U

Mucho se ha hablado de la llegada de Lucero a los azules y el periodista Cristián Caamaño dio a conocer el día en que el atacante estará en Chile.

“Anoche a mí me decían que va a ser Lucero. Que se compliquen las negociaciones ocurre, pero el acuerdo con Lucero está desde hace muchos días”, dijo el comentarista de radio Agricultura.

Juan Martín Lucero vuelve a Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“A Lucero lo esperan mañana en Santiago. Hay otros dos o tres jugadores que están listos, que quieren venir sí o sí me decían, pero que la prioridad es Lucero y anoche me volvieron a confirmar que la prioridad es Lucero”, agregó.

Juan Martín Lucero tiene que rescindir su contrato con Fortaleza, que finaliza en 2027, para tener la opción de firmar por Universidad de Chile.