Nicolás Córdova empieza a armar su plan para la última fecha doble de las Eliminatorias. En septiembre, la Roja, que ya no tiene posibilidad alguna de clasificar al Mundial 2026, jugará por el honor frente a dos grandes selecciones: Brasil (jueves 4) y Uruguay (martes 9).

A pocas semanas de esto, el entrenador interino de la selección chilena mira a los posibles nombres que convocará para terminar otro desastroso proceso clasificatorio. Tendrá que tomar decisiones para cerrar de la mejor manera este ciclo y cimentar lo que viene.

Entre las determinaciones que tendrá que tomar el técnico están, por ejemplo, si considerará los regresos de Ben Brereton o Carlos Palacios, cuáles jugadores jóvenes podría llamar para ir metiéndolos en la selección y si hará un último llamado a los sobrevivientes de la Generación Dorada.

Ahora, llegó la confirmación del primer jugador que está considerado en el plan de Nicolás Córdova. Desde Uruguay revelaron que Brayan Cortés, a préstamo en Peñarol desde Colo Colo, fue reservado por la selección chilena para los partidos de septiembre.

Brayan Cortés fue reservado para el cierre de las Eliminatorias con la Roja | Photosport

ver también Nicolás Córdova contempla el llamado a la selección chilena de un regalón de la Sub 20

La Roja en el cierre de las Eliminatorias

En la tabla, la Roja figura como colista con 10 puntos, sin posibilidad alguna de ir al Mundial 2026. Para despedirse de otro lamentable proceso clasificatorio, Chile visitará a Brasil el 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Maracaná y recibirá a Uruguay el 9 a las 20:30 horas en el Nacional.

Publicidad

Publicidad

La nómina de Nicolás Córdova para estos partidos debería conocerse entre esta y la próxima semana. Esta lista podría dar una idea de cómo se verán, además, los amistosos contra Rusia y Perú para la fecha FIFA de noviembre.