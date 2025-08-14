La selección chilena jugará por el honor las dos últimas fechas de eliminatorias, ante Brasil como visita y Uruguay como local el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Será Nicolás Córdova el entrenador, que debe buscar la nómina ideal para esos duelos.

La idea del seleccionador es encontrar el recambio que tanto anhela la Roja desde que la Generación Dorada empezó a perder fuerza a nivel sudamericano. Y ya tiene un plan estratégico.

Desde la ANFP señalan que la intención del ex entrenador de Wanderers es llamar “cinco o seis valores jóvenes” para que se codeen con los que llegan desde el extranjero.

Así como Redgol informó que Francisco Marchant es uno de los jugadores a los que Córdova pretende darle rodaje, también tiene la intención de que la defensa tenga un futbolista que inicia su carrera: Iván Román.

Iván Romás puede estar en la nómina de la Roja

Román es viejo conocido por Córdova

Iván Román ya estuvo en la selección chilena adulta. Fue en la última fecha doble, en la que la Roja fracasó ante Argentina y Bolivia, quedando fuera definitivamente del Mundial.

Ricardo Gareca, eso sí, no le dio minutos al formado en Palestino, quien ni siquiera integró el banco de suplentes en alguno de esos encuentros.

Ahora sí espera tener su chance. De hecho Francisco Sierralta no podrá estar al menos en el primero de esos partidos, por suspensión, por lo que Román es una carta importante para Córdova que lo conoce de buena manera.

Lo tuvo en la selección Sub 20 a comienzo de año, en donde fue figura del equipo durante todo el sudamericano, anotando incluso un gol.

Es tanta la confianza que le tiene el DT al zaguero, que pretende nominarlo igual al Mundial que se hará en Chile a pesar de que tiene un castigo de tres fechas, por lo que no podría jugar toda la primera fase.