La mega sorpresa que prepara Nicolás Córdova en la nómina de la selección chilena: “Quiere llamar a…”

La selección chilena vuelve a la cancha en septiembre próximo, cuando cierre su pésimo paso por las Eliminatorias Sudamericanas, donde está en el último lugar de la tabla de posiciones y completamente afuera del Mundial de 2026.

Ya se fue el nefasto Ricardo Gareca y su reemplazante de forma interina es Nicolás Córdova, quien quiere empezar con el proceso de recambio de jugadores en la Roja.

La idea del ex DT de Palestino es olvidarse de la Generación Dorada y empezar a probar a nuevos elementos, obviamente jóvenes, para que lleguen con más confianza de cara al proceso del Mundial de 2030.

Francisco Marchant, la gran sorpresa que prepara Nicolás Córdova en la Roja

Nicolás Córdova ya prepara la nómina para los partidos ante Brasil en el Maracaná y Uruguay en el Nacional, y según le contaron desde el interior de Juan Pinto Durán a RedGol se alista una gran sorpresa.

“Nico Córdova quiere llamar a Francisco Marchant para las Eliminatorias, porque está en la parada de nominar jóvenes, llevar 5 o 6 jóvenes. Muchos pensando en el Mundial Sub 20, por eso lo evalúan”, le contaron al sitio web de deportes más leído de Chile.

“Marchant estuvo en los microciclos de hace dos años con Córdova. Era interior, no delantero, y anduvo bien en las prácticas pero en los partidos de la Roja anduvo mal y lo dejaron de llamar. Este año irrumpió como extremo, entonces puede tener dos posiciones”, agregaron.

Francisco Marchant aparece como opción para la Roja adulta. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Por último, explicaron que el seguimiento que le hace Córdova a Marchant es profundo y está muy bien evaluado, tanto para la adulta como para el Mundial Sub 20.

“Se muestra bien en niveles físicos para la Sub 20, quieren que entrene con la adulta y llevarlo con cuidado, pues seguramente no va a ser titular. Quieren que empiece a tener roce con los más adultos, con los que vienen de afuera, de México, Argentina y Europa. Las decisiones las toma Córdova, pero en conjunto con sus asesore Seba Miranda, Leporati y Germán Tagle, que opinan mucho”, cerraron.

Francisco Marchant, que aporta con los minutos Sub 21 en Colo Colo, puede dar el salto y ser citado a la Roja adulta.