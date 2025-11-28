Colo Colo enfrenta un partido clave en su objetivo de ir a Copa Sudamericana. Este viernes, los albos visitan a Cobresal, equipo que tiene los mismos puntos en la tabla de posiciones, y buscarán un triunfo para ratificar su posición entre los clasificados a copas internacionales.

Una de las decisiones importantes que tomó Fernando Ortiz para este partido es no contar con juveniles en la formación titular. Eduardo Villanueva y Leandro Hernández fueron citados para el viaje al norte del país, pero ninguno aparece en la alineación para esta tarde.

Eso hizo que los hinchas preguntaran por la situación de Francisco Marchant, el jugador que más ha aportado minutos Sub 21 durante esta temporada. Después de superar la lesión que tuvo en su regreso del Mundial Sub 20, se esperaba que regresara a las convocatorias del primer equipo.

Pero no lo hizo. Y es que, en esta ocasión, el delantero sumará minutos en la Proyección, que este mismo viernes enfrenta a Santiago Wanderers en Mantagua por las semifinales del Fútbol Formativo. Francisco Marchant y Víctor Campos formaron parte de las prácticas para ese encuentro y deberían jugar hoy, razón por lo que no fueron citados ante Cobresal.

Francisco Marchant sigue fuera de Colo Colo: ¿Y los minutos Sub 21?

Colo Colo debe sumar otros 48 minutos juveniles para cumplir con la regla Sub 21 que establecen las bases de la Liga de Primera. Fernando Ortiz no alineará juveniles para esta tarde, pero Eduardo Villanueva y Leandro Hernández estarán en la banca en caso de necesitarlos.

El delantero viene de ser titular en el triunfo de Unión La Calera y hacer una gran presentación con los albos. Jugó 64′ contra los cementeros, y como aporta el doble de minutos por su categoría, le dio 90′ al Cacique en la tabla Sub 21.

